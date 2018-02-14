來來來點燈 玄天上帝會送你創業基金喔！

2018年02月14日 16:17 中時 鐘武達

社頭清聖宮農曆春節期間也舉辦有雅石奇木展。（鐘武達攝）

玄天上帝助你「創業」！社頭鄉清聖宮為庇佑信徒創業順利，今年農曆春節將舉辦別開生面的「春節安燈送創業基金」活動，凡是安太歲或點光燈的信徒，都可獲贈摸彩券1張，最大獎可獨得30萬元，總計要送出的創業基金66萬元。

社頭鄉長劉錦昌，14日到清聖宮點光明燈祈求好鄉運，結果拿到的摸彩券，流水編號是「520」，14日恰好也是西洋情人節，他說，抽到「我愛妳」，實在太幸運了，所以決定要將彩券送給太太，相信這是玄天上帝送的好采頭。

清聖宮管理人陳進永表示，清聖宮主祀玄天上帝，建廟33年來秉持心誠則靈，近年廟方除了響應政府環保政策推廣「愛護地球、不燒金紙」，推出「點光明燈送創業基金」活動，也相當有意義。

清聖宮受理安光明燈、太歲燈、文昌燈、財神燈、藥王燈、姻緣燈及求子燈，安燈緣金每座300至600元，即日起到4月14日，只要到廟安燈者，就可以參加摸彩抽「創業基金」，頭獎1名30萬元、第1獎5萬元2名、第3獎3000元36名、鴻運獎1000元60名。

「不用還沒關係！」陳進永說，創業基金是玄天上帝要助人創業的「錢母」，所以中獎者不必去考慮要不要還的問題，可以留著專心打拚」，等到事業有成，再回來向玄天上帝「說謝謝」就可以。

另外，農曆春節節間，清聖宮還舉辦有雅石奇木展覽，展出的有渾然天成的石頭，還有雕工細緻的石雕、木雕共100多件作品，相當有看頭。

(中時)