台南古蹟春節不打烊 邀您「藝起遊古蹟」

2018年02月14日 16:44 中時 曹婷婷

農曆春節年假起跑，向來是旅客首選走春必訪的台南，古蹟春節不打烊，從16日至20日（大年初一至初五）更推出「2018台南古蹟行春」系列活動，於赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及延平郡王祠將有包括古蹟大使open小將、醒獅弄鼓等眾多目不暇給的精彩活動，讓遊客來到古蹟區輕鬆過好年。

台南市文化局指出，日前安平樹屋發生從桃園遊客將手機不慎掉落水池，樹屋工作人員得知後，寒冬中立即跳入水池，搜尋20多分鐘後將手機尋獲，雖然手機已經故障，但遊客感佩工作人員的熱忱，還特別來信表達謝意。

文化局指出，每年春節赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城等4大景點均湧入大量人潮，為帶給遊客兼具視覺與聽覺的展演體驗，2月16、17日（初一、二）古蹟區將邀請太子表演藝術團帶來震撼的醒獅和戰鼓表演；18、19日（初三、四）則有「Open小將」擔任古蹟大使，帶給遊客滿滿歡樂。

此外，16至20日（初一至初五）古蹟音樂沙龍及樹屋音樂會也將每天登場，邀請優質團隊讓古蹟區瀰漫滿滿的音樂氣息、街藝幻想曲演出者也將大顯身手使出渾身解數帶來目不暇給的街頭藝術。

安平古堡則舉辦「洋行郊響曲」導覽活動，每日上午10時與下午3時將有資深解說員分批帶領遊客穿梭安平洋行、老街等安平歷史及私房景點，歡迎民眾至現場報名參加。

人氣超旺的安平樹屋「川島小鳥 愛?台南攝影展」，開展不到2周，已吸引眾多遊客爭睹風采。此外，春節期間各古蹟區陸續有小驚喜，目前已經現身古蹟區的春節裝置藝術，包括以赤崁樓海神廟瓶型門為設計發想的「『瓶』安」，以及安平古堡的「賀年卡」，都已經吸引眾多遊客合影留念。延平郡王祠則推出「凌波掌茶花迎春特展」，小原流及水仙花花藝展示還有茶席品茗，等著各位遊客前來體驗。

2018春節假期台南古蹟景點開放情形

除夕（2月15日）：赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、五妃廟、臺南水道淨水池區等古蹟區均休館一日。

初一至初五古蹟開放時間：

（1）安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、臺南水道淨水池區：上午8時30分至下午5時30分。

（2）赤崁樓：上午8時30分至晚上9時30分。

（3）原鶯料理：上午9時至下午5時。

（4）原廳長官邸：上午9時30分至下午4時30分。

(中時)