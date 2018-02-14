汪喵萌樂園今開展 新光三越南西店狗明星當家

Q將（中）有明星架式，在黃阿瑪的後宮生活的奴才志銘與狸貓（左）和肚臍是隻貓主人中間獨當一面。（郭家崴攝）

友善列印
中時
Q將戴眼鏡，好文青。（郭家崴攝）
Q將在自己的展間乖乖接受粉絲拍照。（郭家崴攝）
哈Dog Life 8隻狗中，演過《狼王子》的哈士奇阿兜（左）最聰明 ；薩摩耶小羊（右）最親近人，今記者會上也最躁動。（郭家崴攝）
哈Dog Life的阿兜（右）很放鬆，躺著看小羊（左）跟主人玩。（郭家崴攝）
法國鬥牛犬「鼻康」（前）比「控肉」（後）乖，愛跟主人撒嬌、很會炫燿，在家是老大。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店呼應戊戌狗年好運到，今（14日）起至3月5日「汪喵萌樂園」，邀百萬粉絲擁戴的10大人氣寵物明星辦展，小燕姐助理主持柴犬「Q將」，哈DogLife的哈士奇「阿兜」、薩摩耶「小羊」，與法國鬥牛犬「控肉&鼻康」本尊皆出席，最躁動的小羊是全場的焦點，最安靜的Q將戴上眼鏡扮文青，逗得粉絲好開心。

這次活動的10大狗貓界明星還有小皮、椪妹&柯基犬椪椪愛說畫、柯基Kuma熊醬的進擊、黃阿瑪的後宮生活、肚臍是隻貓、豆漿Soybean Milk、我是白吉等，共有9間遊樂展間、4場汪喵粉絲見面會、2場趣味賽，陪伴粉絲過情人節和春節，預計可吸引8萬人潮。

最讓粉絲期待的見面會分別是18日有柯基Kuma熊醬的進擊、19日是小皮Fashion show，20日是柴犬Q將、24日是黃阿瑪的後宮生活的奴才（主人）志銘與狸貓。另，3月3日還有「汪喵趣味障礙闖關」，可帶自家毛小孩參加趣味競賽，獲勝者有北歐寵物旅館安親券12H x 4張等獎；南西店臉書粉絲專頁同步舉辦「曬出你的汪喵毛孩」活動，上傳自家寶貝萌照+hashtag#汪喵萌樂園，有機會抽限量周邊商品。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
台南古蹟春節不打烊 邀您「藝起… 花壇虎山岩李花大爆發！如雪繽紛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。