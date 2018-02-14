汪喵萌樂園今開展 新光三越南西店狗明星當家

2018年02月14日 16:47 中時 郭家崴

Q將戴眼鏡，好文青。（郭家崴攝）

Q將在自己的展間乖乖接受粉絲拍照。（郭家崴攝）

哈Dog Life 8隻狗中，演過《狼王子》的哈士奇阿兜（左）最聰明 ；薩摩耶小羊（右）最親近人，今記者會上也最躁動。（郭家崴攝）

哈Dog Life的阿兜（右）很放鬆，躺著看小羊（左）跟主人玩。（郭家崴攝）

法國鬥牛犬「鼻康」（前）比「控肉」（後）乖，愛跟主人撒嬌、很會炫燿，在家是老大。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店呼應戊戌狗年好運到，今（14日）起至3月5日「汪喵萌樂園」，邀百萬粉絲擁戴的10大人氣寵物明星辦展，小燕姐助理主持柴犬「Q將」，哈DogLife的哈士奇「阿兜」、薩摩耶「小羊」，與法國鬥牛犬「控肉&鼻康」本尊皆出席，最躁動的小羊是全場的焦點，最安靜的Q將戴上眼鏡扮文青，逗得粉絲好開心。

這次活動的10大狗貓界明星還有小皮、椪妹&柯基犬椪椪愛說畫、柯基Kuma熊醬的進擊、黃阿瑪的後宮生活、肚臍是隻貓、豆漿Soybean Milk、我是白吉等，共有9間遊樂展間、4場汪喵粉絲見面會、2場趣味賽，陪伴粉絲過情人節和春節，預計可吸引8萬人潮。

最讓粉絲期待的見面會分別是18日有柯基Kuma熊醬的進擊、19日是小皮Fashion show，20日是柴犬Q將、24日是黃阿瑪的後宮生活的奴才（主人）志銘與狸貓。另，3月3日還有「汪喵趣味障礙闖關」，可帶自家毛小孩參加趣味競賽，獲勝者有北歐寵物旅館安親券12H x 4張等獎；南西店臉書粉絲專頁同步舉辦「曬出你的汪喵毛孩」活動，上傳自家寶貝萌照+hashtag#汪喵萌樂園，有機會抽限量周邊商品。

(中時)