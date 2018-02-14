賣場通路來幫忙！ 北市今年住宅用火災警報器補助開跑

全聯福利中心即日起在台北市100多個通路據點上架販售（台北市消防局提供）

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提升台北市居住安全，確保市民生命財產，台北市政府消防局今年度編列800萬預算，補助市民安裝住宅用火災警報器，凡居住在5樓以下、未設置火警自動警報設備住宅的台北市民，即日起可至里辦公處或住家鄰近的消防分隊申請補助1只住警器。

台北市消防局火災預防科科長陳政維表示，往年預算僅200萬，今年擴大預算辦理，預計可協助2至3萬戶協助裝設，另外加上企業捐贈，預計可以將普及率從去年底的56％，提高至70％。

為了方便民眾選購住警器，消防局致力於拓展購買通路，民眾可至好市多、特力屋等大賣場、網路商店及消防安全器材販賣店家購買外，全聯福利中心即日起在台北市100多個通路據點上架販售，使民眾透過綿密的銷售通路，更快速、便利的購買住警器，共同打造安全的居住環境。

北市消防局也提醒，除了補助住警器，民眾須依據住家室內隔間狀況，自行購買住警器安裝於寢室、廚房及樓梯間等相關位置，以確保住家安全。

據統計，近5年來52％的火災發生於「住宅」，其中高達7成的人命傷亡是因為延遲發現火災及避難逃生受阻所致。住宅用火災警報器可於火災初期偵知火災發生並發出警報聲響，以提醒民眾逃生及緊急應變，提升逃生成功率，截至107年1月底，台北市因裝設住警器成功動作，民眾避難成功案例共計120件。

另外，頂樓加蓋處雖然目前並不屬於消防局補助對象，但這類場所具有延燒快速、逃生不易的高度火災潛在風險，台北市近3年來發生頂樓加蓋處所火災59件，共造成5人死亡、4人受傷，為了提升頂樓加蓋居住安全，消防局也將持續宣導民眾應儘速完成裝設住警器。

(中時)

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