《新春旺旺冰冰Show》37名大咖上陣總歲數破2200 曹西平打破與包偉銘不合傳言同台

2018年02月14日 16:23 中時 高薔

包偉銘拼連四劈腿，卻自曝其實自己沒把握。（圖／中視提供）

沈文程（左1）、曹西平（右1）、包偉銘表演勁歌熱舞。（圖／中視提供）

三大天后張秀卿、王瑞霞、蔡秋鳳同台於中視除夕節目中表演。（圖／中視提供）

中視《新春旺旺冰冰Show》邀請許多久違的資深王牌大咖，共37位國寶級的藝人來賓，總歲數加起來超過2200歲；除有唸唱國寶楊秀卿、林沖、沈文程、金珮姍、蕭煌奇等人，素來有不合傳言的曹西平與包偉銘，也在節目同台較勁。問到上回同台時間，連包偉銘都想好久說：「我真的不記得了耶。」曹西平則表示：「真正同台大概都10年前的事了吧？」

而先前在包偉銘婚禮上的「曹西平紅包事件」，曹直說記者寫錯，「不是8800。」他解釋：「我明明就是包8888，那個88元怎麼不見了？幹嘛？誰會偷我88啦？」

今年2人同場主持節目實屬難得，快人快語的曹西平說：「那時聽他們說包大哥答應，我還嚇一跳說：包大哥是吃錯藥啦？」包偉銘說：「這次除夕我真的是覺得難得，我們兩人合作多年的默契，就算過了10年、20年沒合作，我相信還是會爆出許多火花！」問到下次還有否同台機會？曹西平開玩笑說：「就盡量不要吧？！」

過去兩人一同在中視主持《來電50》，包偉銘這次再走進中視大廳，見到牆上經典照片很有感動：「真的是很多美好回憶，覺得我們可以像這樣回到中視跟大家拜年，也是件很溫馨的事！」

節目中包偉銘載歌載舞、不論是體力或體態都像只有18歲、還現場表演連四劈。包說：「說真的，其實我自己當下也沒把握耶！上次這樣跳已經是10幾年前的事了，且也是在中視。」還說：「當時我心裡就是一股勁兒，就是拚了，就為了想要獲勝！」

話音剛落，他回想起來又說：「其實喔，我剛自己也不知道啦，其實真的沒把握，只是想說拚拚看，萬一真的失敗，就算了啦。但就是要拚！」顯出極度投入。節目15日晚間8點播出。

(中時)