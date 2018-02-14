【專訪】林心如曝霍建華最愛到這裡溜女兒

夫妻倆婚姻生活甜蜜。（取自臉書）

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林心如是幸福人妻。（盧禕祺攝）
林心如保養得宜。（PRESTIGE雜誌提供）
林心如嫵媚的一面。（PRESTIGE雜誌提供）
林心如（右）過年不用洗手做羹湯。（取自臉書）

今天是小年夜也是情人節，林心如和霍建華婚姻幸福甜蜜，兩人1歲多的女兒「小海豚」已開始牙牙學語叫拔拔麻麻，還會萌萌的做拱手姿勢表示謝謝，這手勢剛好和道恭喜一樣，林心如開玩笑說：「今年可以帶她出去討紅包了。」

她今在臉書分享收到不少好友們的新年禮，並鼓勵大家繼續保持正能量，「以喜樂的心包容一切，願所有萬物相安無事」，許多粉絲也紛紛留言祝福她和霍建華情人節快樂。

明15日晚除夕圍爐夜，林心如將和爸媽、婆婆、老公及女兒一起到餐廳吃團圓飯，她笑認廚藝不佳，保母過年期間休假，照顧女兒對她是一大考驗。

過年需幫忙洗手作羹湯？林心如笑回「我先把女兒的副食品學好比較重要」，透露平常都是保母做副食品，她負責試吃味道，這1年來大概知道先熬好高湯放冰箱，等每餐要吃就用高湯煮飯的步驟，多虧保母休年假前已先把女兒每天要吃的份量、菜色寫下來，讓她靠著筆記好過年。

她自認和霍建華不是緊張型爸媽，比如看到女兒跌倒不會急著扶起來，「我發現不要太關注在小孩身上，小孩就不會哭」，也向閨密討教學齡前的育女經，但她不躁進，認為小孩循序漸進學習就好。

小倆口常討論教養女兒方式，帶女兒去哪玩也會溝通，霍建華有空最常帶女兒去動物園，她透露主要他喜歡去，2人從婚前到婚後出國旅遊，不論到哪個國家，他一定先找動物園，霍建華平時愛看《動物世界》這類節目，「明明長得很可怕，他也會說好可愛，他覺得我們的工作環境複雜，但動物世界其實很簡單，所以喜歡空閒之餘回到最簡單生活。」

(中時)

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