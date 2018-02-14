離職員工洩口風 宵小偷走62萬薑粉

苑裡鎮一間芋頭工廠的離職員工洩口風，宵小竟偷走62萬薑黃粉。(李佳玲翻攝)

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中時

苗栗縣苑裡鎮一間芋頭加工廠，邱姓業者日前在盤點貨物時，發現堆在倉庫價值62萬的薑黃粉竟不翼而飛。趕緊報警處理，警方透過監視器畫面，擴大追查才逮捕到3名嫌犯。嫌犯供稱，先前和工廠前員工、余姓友人聊天中得知，倉庫內有價值不斐的薑黃粉，因缺錢花用才行竊。

警方指出，2月中旬時接獲邱姓民眾報案，邱姓民眾表示，日前在工廠盤點時發現，堆在倉庫裡21.5包價值約62萬元的薑黃粉竟憑空消失。獲報後警方調閱路口監視器，經過交叉比對後得知薑黃粉是遭2名竊賊分2次偷走。

第1次是1月25日凌晨，2人駕車到芋頭工廠內竊取4包薑黃粉，2名竊賊食髓知味又於19日凌晨返回工廠內竊取18.5包的薑黃粉。2名竊賊相當狡猾，都戴著戴帽子、口罩，沿途躲避監視器，朝著沒有監視器的產業道路逃逸。

警方經過監視器畫面比對後，先鎖定開車的劉姓少年，2月中旬先將劉嫌拘提到案，劉男向警方表示陳嫌在第1次犯案時向他借用車子。第2次犯案時才跟著陳嫌到工廠裡竊取薑黃粉。

陳嫌向警方表示，他和余姓前員工是多年好友，在聊天中得知芋頭工廠內有數包價值不斐的薑黃粉，加上缺錢花用，才會夥同劉嫌徒手撬開大門鋁製掛勾，並竊走工廠內約500公斤的薑黃粉。

(中時)

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