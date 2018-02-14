30秒到50分鐘控制自如 大前輩讚嘆他是當代最強AV男優！

AV男神森林原人大讚新生代的玉木玲(右)是當代最強男優。(取材自森林原人、大島丈推特)

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中時電子報

日本成人影視圈蓬勃發展，隨著高人氣暗黑女神一個一個生成，投入此行追逐星夢的女孩也越來越多，可謂新人輩出，然在片中扮演重要角色的男優，卻是大鬧人力荒，呈顯新作不斷推出然男優部分卻總是熟面孔「軋戲」的狀況，知名AV男神森林原人也身為這些「中流砥柱」的其中一員，受訪時聊到接棒問題，點名新生代男優玉木玲，直呼他的「特殊技能」打趴一大票前輩，堪稱最強AV男優。

據《DMM》報導，即是是人力相對缺乏的AV男優界，也不得不出現世代交替的現像，AV男神森林原人坦言，近期同行聊天也都關注這個話題，坦言很多20多年經歷的大前輩們，近來工作量逐漸減少中，目前出道10年左右的AV男優成為謎片圈主力，其中男優鮫島氣勢最旺，一來他接片不挑角色，且「生財工具」有著傲人尺寸，「發射」能力又強，拍起謎片很好發揮，是導演相當喜愛的一名演員。

至於「後繼之力」，本身也相當有個人特色及戰鬥力的森林原人，竟給了新生代的玉木玲極高評價，直呼這名後輩有著「最強大的發射能力，出神入化很可能超越神級AV男優巧克力球向井，透露玉木玲可以跟女優交合僅深入1公分，但整整1分鐘不動作，接著從靜止狀態直接「噴發」，讓導演跟現場工作人員都看傻眼，來不及反應。

森林原人還說，玉木玲曾拍過某部痴漢片，只是站著插入後沒動作，就這樣在原地30秒後噴發，實在很神奇，但男神強調後輩這不是早洩，因為他也可以大戰50分鐘「金槍不倒」，還有一絕是被攻乳頭敏感帶就能發射，根本對這項能力控制自如，讓森林原人大呼：「這不是超強嗎？」。

(中時電子報)

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