白家綺辣跳雷鬼電臀舞壓力山大 過年變身好媳婦陪買年菜

白家綺跳行李箱舞。（圖／民視提供）

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民視除夕特別節目《民視第一發發發　金好運娛樂城》白家綺再度展現超強電力，行李箱舞蹈性感魅力齊放，大獲好評讓現場所有人都大呼被電到受不了，讓她笑喊：「很開心可以電到大家。」她笑說，這舞蹈難度最高在於速度很快，還有行李箱的排序，整整練習了2個月，直到正式演出前一天才沒人出錯。沒有舞蹈基礎的她苦練許久，這舞蹈看似輕鬆，殊不知道編舞複雜，精益求精的她更覺壓力大。

她透露：「這壓力來自自己，希望自己一年比一年更進步，所以在這次行李箱舞蹈編排上和服裝創意，從服裝布料的選擇到行李箱顏色；我還自己連夜去買了運動鞋來搭配，就希望可以完美呈現給觀眾朋友。」

這支舞蹈包含雷鬼舞風及很多臀部動作，白家綺因為之前尾椎受傷，練習起來格外小心，且她拼命練舞暴瘦4公斤，讓她直呼真是很耗體力，但跳起來很過癮。

另外她也提到，這次過年會帶小孩、爸媽以及阿嬤到花蓮戶外走走，也會包吉祥數字紅包給家人，自己也會當起司機載媽媽去採年貨。白家綺說：「全家要去嫂嫂家過年，一共13人的年菜我就訂了娘家幸福年菜，讓我輕鬆不少，其他的我就帶著媽媽去採買，一個下午就搞定」孝順的她更親手打理四代同堂的年菜跟年貨，要與全家人一起開心過好年。

(中時)

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