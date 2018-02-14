第7次酒駕辯：喝感冒藥 法官問食藥署打臉判他去坐牢

2018年02月14日 16:35 中時 李文正

賴姓水電工曾酒駕6次被捕，去年3月中，在工地喝了保力達和啤酒，遭警察攔查酒測值0.36mg/L，但他辯稱，下午吃感冒藥、喝了明通治痛單液、還有治療牙齒，嘴中有含有酒精的棉花，企圖脫罪，但法官行文食藥署一一詢問，證明雖含有微量酒精，飲用後不可能超標，重判賴男有期徒刑8月，可上訴。

判決指出，賴男自2013年開始，已經連續6次酒後駕車，遭判決有期徒刑6月不等，去年3月中，他早上在工地喝了保力達，以及1罐啤酒，下午5點多行經南港路2段與向陽路交叉口，遭員警攔停，他當時臉頰泛紅，員警聞到酒味，立刻被帶回派出所進行酒測。

但賴男事後辯稱，他當天因感冒喝了明通治痛單液，而且嘴巴內有牙醫師放在智齒的棉花，含有「齒治水」，酒測值是受到感冒藥、以及嘴中的棉花影響，才會超過標準。

法官勘驗員警的錄影畫面，認為賴男吹氣時，嘴巴內並未發現棉花，且口齒清晰，而賴男提供的藥單上，感冒藥是錠狀，食藥署告訴法院，並沒有酒精成分，明通治痛單液成份含有酒精，經藥品公司回文，成人一天服用4次，每次8c.c.，每毫升含有95％的0.0043毫升的藥用酒精，不可能會超過標準。

判決指出，賴多次酒後駕車，已遭執行完畢，竟然不知記取教訓，危及道路交通秩序，犯後還否認犯行，毫無悔意，判決有期徒刑8月，不得易科罰金。

(中時)