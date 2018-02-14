影》驚！聯航引擎空中崩解 乘客嚇傻以為要墜機

2018年02月14日 16:37 中時電子報 蔡萱

美國聯合航空公司一架波音777客機13日由舊金山飛往夏威夷檀香山時，被乘客目睹引擎罩在空中崩解脫落，嚇得不少乘客大叫「準備撞擊」，以為飛機也要跟著掉進太平洋中。該航班也因此需緊急降落檀香山，好在最終安全降落，並未造成任何傷亡。

據《每日郵報》報導，這架編號UA1175的聯合航空班機，13日上午從舊金山國際機場起飛，在還剩36分鐘就可以飛抵目的地夏威夷檀香山的丹尼爾·井上國際機場時，被旅客目睹了窗外引擎罩脫落的驚險畫面。

從目睹引擎罩飛落的乘客所拍攝的片段可見，窗外一具引擎罩脫落，螺旋槳還內部少了一把扇葉。機艙內的乘客則驚慌大喊「準備撞擊！」，不少人也作出抱頭保護的姿勢。有乘客稱，可以聽到巨大的金屬撞擊聲。

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw — Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018

機師也在得知情況緊急將飛機降落於檀香山國際機場，當飛機安全降落後，影片中可見乘客大聲歡呼。當地飛機救援和消防單位也緊急趕往現場。

#ua1175 so glad we are all safe after our emergency landing. pic.twitter.com/bltAPWzYhn — Haley Ebert (@haleylora) February 13, 2018

事後也有許多乘客將這起空中驚魂的照片PO上網，有乘客將裸露在空中的引擎及飛機安全指南合照後，表示在安全指南上沒說現在這種情況該怎麼辦。也有乘客表示這是他人生中「最恐怖的一次搭機經驗」。

聯合航空也對此事發出聲明稱，編號UA1175的客機因引擎外罩脫落而發出緊急降落要求，最終也成功降落，所有乘客也都安全。美國聯邦航空局也表示，會對此事展開調查。

(中時電子報)