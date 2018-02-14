過年走春香客多 大廟周邊實施交管

2018年02月14日 16:48 中時 王文吉

鎮瀾宮過年期間參拜人潮眾多，警方針對周邊街道實施交通管制。（資料照片）

因應過年走春人潮，台中市大甲、豐原分局針對鎮瀾宮及廟東商圈實施交通疏導管制措施，於周邊街道劃定行人徒步區，禁止車輛進入，台鐵也於春節期間加開區間車，籲遊客搭乘大眾運輸工具前往，可避免陷入回堵車陣。

鎮瀾宮香火鼎盛，大甲分局預估新春期間將湧入5萬人，於初一至初五實施交管制措施，針對周邊街道劃定行人徒步區，建議民眾搭火車或公車前往，另規劃美人山營區、大甲車站後方、大甲體育場周邊道路等免費停車場。

「坐火車、拜媽祖、不塞車！」台鐵於春節期間加開大甲區區間車，鼓勵民眾將車輛停放臨近車站，再搭乘區間車前往大甲站，下車沿蔣公路步行3至5分鐘即可到達鎮瀾宮。

大甲警方建議開車民眾提前於國3苑裡交流道、國4清水端下匝道，經省道台1線進入大甲，可避免陷入回堵車陣；美人山營區初一至初五提供接駁車，每日上午9時發車，傍晚5點收班，終點站下車後，步行至鎮瀾宮約5分鐘。

豐原區廟東商圈緊鄰第一市場，周邊商家林立，而位在商圈內的慈濟宮亦為當地信仰中心，過年期間人車眾多，豐原分局提前於小年夜實施人車分道，擺設交通錐及連桿建立行人徒步區，管制路段禁止臨時停車，並加派警力及義交人員投入疏導，維護年節交通秩序。

(中時)