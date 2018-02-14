網美走春新景點！漢神巨蛋日本屋台展好吃又好逛

2018年02月14日 16:48 中時 柯宗緯

漢神巨蛋日本屋台展登場，好吃好逛好好玩。（柯宗緯攝）

漢神員工帶領民眾大跳「BonBon跳跳 迎新春」。（柯宗緯攝）

日本祭典美食蘋果糖。（柯宗緯攝）

現場販售40種卡哇伊卡通面具。（柯宗緯攝）

漢神巨蛋日本屋台展登場，好吃好逛好好玩。（柯宗緯攝）

想破頭走春要去哪嗎？不想到「老地方」過年的民眾，不妨可以考慮到高雄漢神巨蛋。今（2/14）起至3/5在1樓戶外廣場推出「日本屋台祭美食展」，紅白色相間燈籠，充滿濃厚東洋風，相當適合網美來此打卡，拍累了還可吃祭典人氣小吃，像是海鮮串燒、玉子燒，蘋果糖，滿足口腹之慾。

漢神巨蛋今天由員工率隊，帶領民眾大跳「BonBon跳跳 迎新春」，提早迎接農曆新年，今年還盛大邀請許多初登場的日本祭典人氣小吃來到漢神巨蛋，不用飛日本就能吃到道地日本美食包含「海鮮串燒」、「炙燒美乃滋蟹味天婦羅」、「玉子燒」及「蘋果糖」等多樣美食。

除蒐羅日本祭典傳統美食之外，還有販售多達40種卡通面具的面具攤販，及日本祭典必備的釣溜溜球攤販，適合全家大小親子同樂的祭典遊戲，攤位總數多達16間。

大年初一2/16(五)、初二2/17(六)、初三2/18(日)及2/24(六)、2/25(日)、3/3(六)、3/4(日)，共7日，活動期間每天將於17:00、18:30、20:00於1F戶外廣場帶來三場「BonBon跳跳 迎新春」舞蹈活動，歡迎全台民眾一同體驗日本祭典傳統舞蹈，來Bon出不一樣的新年。

(中時)