穿越時空告訴你：川普連任總統　人類登陸火星

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中時

網路影片分享平台Youtube一個有10萬人訂閱的頻道，近日邀請一名自稱從2030年穿越回來的男子「諾雅」，在鏡頭前預告未來12年即將發生的事件，包括美國總統川普連任成功、2028年人類登陸抵達火星等等。奇妙的是，諾雅通過測謊證明所言屬實，但仍然有人質疑箇中真偽。

影片可見，諾雅的臉打上馬賽克，聲音也改變，他左手戴上測謊儀，聲稱自己來自2030年，冒着生命危險時光旅行返回現今。他接連道出不少「預言」：川普會成功連任、2030年的總統名叫雷米基（Ilana Remikee），是美國、人工智慧（AI）發展迅速，能夠控制家居生活、比特幣會比現在更廣泛通用，但實體貨幣還存在。

除了社會發展外，諾雅又指出不少環境「現況」，包括全球暖化令北美溫度上升，但歐洲則變得更冷、人類會在2028年登陸火星、同年發現時光旅行、電動車普及程度和現今汽油及柴油車輛無異、大部分癌症已有痊癒方法。

諾雅更聲稱自己已年屆五旬，但服用藥物後恢復到25歲的外表。據測謊儀結果顯示，諾雅所言非虛，但不少網友質疑測試結果被操控，而且測謊儀結果僅反映受訪者相信自己所言屬實，並非所說的話為客觀事實。亦有人表示，2030年距離現今不遠，諾雅說的未來美國總統可能已經出生。

(中時)

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