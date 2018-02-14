老五老愛不打烊！上百志工和26輛專車為155獨老接龍送年菜

2018年02月14日 16:50 中時 吳敏菁

鹿港天后宮配合老五老基金會舉辦「擁抱獨老、愛不打烊」，縣府也響應，14日共出動上百位愛心志工和26輛年菜專車，為155位獨居長者送上新鮮現做熱騰騰的幸福年菜。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮配合老五老基金會舉辦「擁抱獨老、愛不打烊」，縣府也響應，14日共出動上百位愛心志工和26輛年菜專車，為155位獨居長者送上新鮮現做熱騰騰的幸福年菜，縣長魏明谷親自將年菜送到獨老代表施明瓊老先生手中，企業、善心人贊助愛心。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮配合老五老基金會舉辦「擁抱獨老、愛不打烊」，縣府也響應，14日愛新總動員，共出動上百位志工和26輛年菜專車，為155位獨居長者送上新鮮現做熱騰騰的幸福年，還幫忙貼春聯、唱歌，溫暖獨居長輩的胃，也傳達各界對獨居長輩的關懷情。

14日上午老五老基金在在鹿港老人文康中心辦理幸福年菜，獨老饗溫情活動，彰化縣長魏明谷等人與會，並親自將幸福年菜送到獨老代表施明瓊老先生手中，並感謝企業社團的愛心付出。

彰化縣長魏明谷表示，很高興鹿港天后宮結合社會的善心人士，配合老五老基金會在過年送上幸福年菜，獨居老人需要大家的關懷。縣府持續照顧弱勢長者，除了舉辦許多關懷活動外，推動長照2.0業務，讓長者在地就能受到完善照顧，活得健康快樂又長壽。

14日一大早志工們就在現場協助打菜包裝，透過人龍接力方式將年菜送上車，再送進阿公、阿嬤家中，在寒冷季節溫馨傳愛，讓獨居長輩提前感受年節溫馨氣氛。

(中時)