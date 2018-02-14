走春新選擇！帶毛小孩來高雄「集盒」

2018年02月14日 16:51 中時 柯宗緯

集盒推出「LONG來集盒搖尾巴」主題活動。（柯宗緯翻攝）

集盒春節活動表。（柯宗緯翻攝）

高雄「集盒．KUBIC」貨櫃聚落，春節初二至初五期間推出滿檔活動，結合音樂表演、寵物走秀競賽、親子手作坊、草地野餐與室內展覽等寵物主題活動，邀請民眾攜家帶眷、好友相約，帶著毛小孩LONG來集盒搖尾巴，一起歡聚開心迎新年！。

位於亞洲新灣區輕軌C7軟體園區站旁的集盒貨櫃聚落，以彩色燈光效果呈現出「彩虹傘裝置藝術」，為城市增添絢麗繽紛色彩；「城市貓貓插畫展」，讓喵星人不怕在戊戌犬年受冷落，樂聲飄飄的「找聲櫃子青春舞台」，以及「LONG來愛狗人市集」更是您家毛小孩不能錯過的寵物聚會。

都發局表示，家中的毛小孩不但是親愛的家人，也是城市的重要成員，集盒推出一系列寵物活動，有專為毛小孩量身打造的「犬家來野餐」寵物野餐活動、「牽繩走秀我最型」毛小孩走秀競賽。

園區內還有手工皂、乾燥花項圈、印花樂背心帶及寵物吊牌等手作坊，搭配寵物美容、寵物認養及寵物飲食等講座活動，希望營造對寵物友善的城市空間，讓民眾前往集盒行春時，也能培養健康、正向的寵物友善觀念，與市府共同打造多元友善的宜居城市空間。

市府誠摯邀請市民在春節期間，帶著毛小孩同遊集盒享溫馨，一起歡喜迎新春。更多展覽及活動資訊，請於臉書蒐尋「集盒‧KUBIC」。

(中時)