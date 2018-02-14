沐浴、洗髮乳瓶罐藏毒 馬籍男女闖關落網

馬來西亞籍男女夾帶6公斤餘K他命，裝在沐浴、洗髮乳瓶罐內，企圖闖關進入台灣，被關務署台北關及航警局安檢大隊緝毒人員發現攔下。（翻攝畫面）

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馬來西亞籍男女夾帶6公斤餘K他命，裝在沐浴、洗髮乳瓶罐內，企圖闖關進入台灣，被關務署台北關及航警局安檢大隊緝毒人員發現攔下。（翻攝畫面）
馬來西亞籍男女夾帶6公斤餘K他命，裝在沐浴、洗髮乳瓶罐內，企圖闖關進入台灣，被關務署台北關及航警局安檢大隊緝毒人員發現攔下。（翻攝畫面）

馬來西亞籍男女夾帶6公斤餘K他命，裝在沐浴、洗髮乳瓶罐內，企圖闖關進入台灣，被關務署台北關及航警局安檢大隊緝毒人員發現攔下，13日依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警調查，馬來西亞籍的Chan與Tan姓男女，13日下午搭乘廉價航空班機，從馬來西亞吉隆坡抵達桃園機場，台北關關員及航警局安檢大隊員警使用X光機透視初步檢查旅客入境托運行李時，發現2人的行李箱內多個瓶罐影像可疑，立即將行李鎖定注檢。

在2件行李箱送上行李轉盤時，看到2名男女在行李轉盤提領這2件托運行李，並準備通過海關綠線檢查台，航警與海關人員將2人攔下，並帶入房間內，將行李箱開箱檢查，結果發現箱子內有多個沐浴乳、洗髮乳瓶罐，但裡頭都沒有乳液狀物，全部都是結晶狀物品，毛重6082公克，使用試劑檢測，呈現3及毒品K他命反應。

馬來西亞籍男女夾帶6公斤餘K他命，裝在沐浴、洗髮乳瓶罐內，企圖闖關進入台灣，被關務署台北關及航警局安檢大隊緝毒人員發現攔下。（翻攝畫面）
馬來西亞籍男女夾帶6公斤餘K他命，裝在沐浴、洗髮乳瓶罐內，企圖闖關進入台灣，被關務署台北關及航警局安檢大隊緝毒人員發現攔下。（翻攝畫面）

在偵訊時，女性旅客否認攜帶毒品，聲稱依同行的男性上司指示，隨行出差到台灣，沒想到行李箱內有夾藏毒品。男性旅客則否認夾帶毒品。

據了解，國內毒品市場對K他命的需求升高，日前在空運進口的乳膠枕內查獲近百公斤的K他命之後，13日又查獲旅客夾帶K他命闖關，來源都是東南亞地區，台北關關務長劉國勝及航警局長陳檡文已經指示所屬，全力查察高風險地區抵台的人、貨，在國境線全力攔阻毒品流入，確保國人不受毒害。

(中時)

馬來西亞籍男女夾帶6公斤餘K他命，裝在沐浴、洗髮乳瓶罐內，企圖闖關進入台灣，被關務署台北關及航警局安檢大隊緝毒人員發現攔下。（陳麒全攝）
馬來西亞籍男女夾帶6公斤餘K他命，裝在沐浴、洗髮乳瓶罐內，企圖闖關進入台灣，被關務署台北關及航警局安檢大隊緝毒人員發現攔下。（陳麒全攝）
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