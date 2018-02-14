總預算未過 廠商停止製作狗年小提燈

2018年02月14日 16:51 中時 陳世宗

台中市政府2018年總預算未過，今年元宵小提燈因採購不及不發放生肖小提燈？台中市議員黃馨慧14日表示，龍市府早在去年就規畫用「創意紙童玩」取代小提燈，讓小朋友期待提小提燈希望落空，像這樣的詐騙市府，恐將影響林龍市長政治前途也一併落空！

市府表示，去年底原已招標「創意紙童玩採購」，包括設計製作一款小提燈及一款元宵紙童玩，再由市府擇一製作。後來市府選擇製作20萬個狗年小提燈，原訂今年1月底應點交配送，但因總預算至今仍未通過而無法決標，廠商也因此被迫停止製作。市府尊重議會程序，盼儘速開議審查，讓民生建設繼續向前。

黃馨慧說，「2018中臺灣元宵燈會～創意紙童玩採購」、預算金額500萬元，標的分類屬於「勞務類～娛樂、文化、體育服務」，招標日期是2017年10月23日，開標時間是11月8日，依照有效率的正常程序，從開標後到議價決標，11月中旬可完成。

觀光旅遊局表示，原本市府有計畫援往例製作狗年小提燈，在元宵節期間發放給民眾增添節慶喜氣。該局「2018中臺灣元宵燈會－創意紙童玩採購」是請廠商設計一款小提燈及一款與元宵節相關紙童玩，得標後由該局擇一辦理，最後決定選擇製作小提燈20萬個。這是選擇問題，絕非所謂的詐騙，議員恐有誤會。

觀旅局說，原已順利評選出優勝廠商，因預算在議會審議中，第一次議價時保留決標至預算通過，廠商也開始備料。然而，總預算不但遲遲無法完成審查，甚至傳出有議員要刪除部分元宵燈會預算，使得廠商態度轉為觀望。

包括備料、設計、裁切及手工包裝、送驗及配送，20萬個施作期程預估2.5個月，預訂今年1月底廠商應點交配送。但到了定期會最後一天，總預算遭擱置，小提燈相關預算也無法決標，廠商從觀望態度轉為決定停止施作。

觀旅局強調，依預算法規定，延續性預算原本可用去年執行額度或今年預算取較低者續行開標，不過到了1月16日臨時會預算仍遭擱置，至今仍未完成審查，20萬個小提燈已確定來不及，等於被迫停止製作。

(中時)