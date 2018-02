2018年02月14日 16:52 中時 李義

春節期間,民眾不想為人車壅塞所苦,可以換個方式走春,高雄市立圖書館總館初一至初五除了備好備滿各式圖書年菜,更準備系列趣味活動,讓大小讀者在迎春喜氣氛圍下快樂籌辦新年閱讀清單,用書香滌盡一年辛勞也為新年充實能量。

市總圖推出「閱讀袋著走」,主題袋設計換上由樂仁啟智中心學員創意繪製的「旺旺迎春」新衣,書袋主題選定包括居家物品斷捨離的收納妙方、心靈放鬆旅程等近20個關於日常生活的主題,書袋每日採限量借閱,還加碼贈送紙斗方一幅,換完為止。

還有與讀者互動角色吃重的「與書本的盲目約會」體驗書展區,搭上西洋情人節及戲劇節的潮流,書冊牛皮紙袋上的小紙條將印上「To be, or not to be, that is the question.」到「留下來,或者我跟你走。」等經典名句。

親子還可共遊「國際繪本中心」,B1「繪會好時光」繪本主題展覽區將舉辦「新春旺旺快閃活動連環炮」活動。5位達人輪番上陣,有快閃活動、故事、氣球、律動等。

高市圖總館春節假期僅除夕休館,初一至初三上午10點至17點開館,初四10點至22點開館,初五起恢復10點至22點正常開館時間。

(中時)