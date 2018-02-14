日本發現世界最大火山熔岩穹丘　一旦爆發　上億人性命勘憂

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日本神戶大學科學家近日在九州南部的太平洋海域，發現一座海底火山的熔岩穹丘（lava dome）體積逾32立方公里，規模之大前所未見。科學家指，這座火山一旦爆發，恐怕將威脅多達1億人的性命。

據英國《每日電訊報》引述《科學報告》（Scientific Reports）期刊研究報告指，神戶海底勘探中心（Kobe Ocean Bottom Exploration Center）的科學家在距離九州最南端約48公里的鬼界破火山口（Kikai Caldera）發現這個熔岩穹丘，這也是全球迄今發現規模最大的火山穹丘，約有600公尺高，直徑超過9.65公里，距離海平面只有約30公尺，約比櫻島火山大2倍。

科學家指，這個穹丘表面出現扭曲紋路，加上極高溫的水流在火山口周圍汩汩作響，顯示穹丘下方確實有熔岩活動。

雖然火山在100年內的噴發機率僅有1％，但這座火山一旦爆發，後果不堪設想。屆時將噴出40立方公里岩漿，以及大量碎片，將太陽遮蔽，讓某些地方陷入黑暗，甚至引發大規模海嘯，海嘯範圍可能席捲日本南部和中國大陸及台灣沿岸地區。

據研究，鬼界破火山口上次發生重大噴發事件是在7300年前，當時就導致日本南部的史前繩文時代文明（Jomon civilization）被摧毀。此外，日本男星瀧澤秀明因為參與溶岩採集，成為研究報告執筆人之一，引起關注。

(中時)

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