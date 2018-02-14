情人節、春節遊淡水！超Q月老相陪、放閃抽好禮

春節、情人節來漁人碼頭甜蜜放閃吧！（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

情人節、春節和心愛的另一半來淡水走走吧！西洋情人節放閃拍照活動，已於2月10日在漁人碼頭甜蜜登場，情侶紛紛到碼頭拍照放閃，幫裝置物戴上墨鏡酷卡，趣味拍照一起曬恩愛，歡迎民眾來漁人碼頭走走，與港區裝置藝術物留下趣味的合照吧。

墨鏡酷卡借位照。（新北市漁業處提供）

可愛月老放閃神助攻

情人橋是淡水漁人碼頭著名地標，現在在情人橋墩(近LOVE廣場側)側面多了一個可愛的月老，陪民眾一起放閃到春節，月老手中姻緣線象徵著牽引熱戀中的戀人，祝福來漁人碼頭的民眾，有情人終成眷屬，心想事成。

為了讓民眾拍照時增添樂趣，至2月14日止，民眾可在港區等一人咖啡店、漁人水岸餐廳、福容大飯店及世界巧克力夢公園索取墨鏡酷卡，2月15至2月20日春節期間則以狗狗造型的迎春旺卡供民眾索取，活動期間(即日起至2月20日)民眾在港區與月老及其他港區的裝置藝術拍照並上傳至個人Facebook或Instagram，至港區指定商家消費，即可兌換小禮(或優惠)，快來漁人碼頭放閃，幫裝置藝術物通通戴上墨鏡！

「新北漁樂快爆」上傳合照，抽大獎

即日起至2月20日，將你與港區裝置藝術物的趣味合照，上傳至「新北漁樂快爆」粉絲團指定文章，留言並tag 好友，還可參加網路抽獎活動，獎項有「等一人咖啡」飲料7折券、「漁人水岸餐廳」精選套餐券、福容大飯店凡爾賽雙人下午茶券及世界巧克力夢公園門票，中獎名單將於2月23日公布在「新北漁樂快爆」粉絲團。

活動商家與裝置藝術物位置圖。（新北市漁業處提供）

新北市政府農業局表示，這次的放閃拍照活動串連港區淡水區漁會、水灣企業股份有限公司、福容大飯店及世界巧克力夢公園共同舉辦，增添更多趣味性及豐富性，活動延續至春節期間，歡迎情侶、家人共同來漁人碼頭享受放閃、溫馨的時刻！

(中時電子報)

消費送小禮或優惠資訊一覽。（新北市漁業處提供）
「新北漁樂快爆」粉絲團
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