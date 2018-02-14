疑遭狗咬10斤級穿山甲傷痕累累 螞蟻難尋豢養不易

受傷的穿山甲長逾1公尺、重量超過10斤，罕見的大型個體。（沈揮勝攝）

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魚池消防分隊主管王建文，疼惜地看著全身傷痕累累的穿山甲，相當不捨。（沈揮勝攝）
民眾搶救送到魚池消防分隊的穿山甲，四肢瘸跛滲血、鱗片遭撕咬脫落。（沈揮勝攝）

一隻體型巨大、重逾10斤的保育類哺乳動物穿山甲，13日晚間步履蹣跚，在魚池鄉東池隧道旁邊荒地爬行，民眾發現後急送當地消防隊，縣府農業處14日將牠帶去醫治，但這隻穿山甲遍體鱗傷、咬痕累累，再加上其主食「螞蟻」取得麻煩，後續情況恐不樂觀。

魚池消防分隊代理分隊長王建文表示，這隻體型大到罕見的穿山甲是在13日晚間，由1位家住東池村的中年男子送過來；他說是在魚池鄉公所與經典范特奇堡之間的「東池隧道」旁空地發現；咬痕與狗有關，其他細節未多講。

14日天亮後，王建文在良好光線下仔細觀察這隻穿山甲，才發現牠的傷勢嚴重，雖然還能夠爬行，但四肢都在滲血，背部及腹側鱗片或脫落、或鬆動，顯然受到嚴重攻擊；可能受傷或低溫，穿山甲不斷發抖，消防員將籠子放在冬陽下，放牠出來走一走，情況略有好轉。

王建文表示，這隻受傷的穿山甲，由縣府派專人接走，但因為穿山甲的主食為螞蟻，在安置醫治期間，食物來源很麻煩，包括農委會特生中心野生動物急救站的獸醫師及保育員，都會很傷神。一般受傷的穿山甲，搶救失敗機率很高，大半是食物難覓或拒食。

(中時)

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