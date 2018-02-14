動物界「優質情人」大公開！會照顧寶寶的「他」榮獲No.1

2018年02月14日 17:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

情人節放閃趣？誰是動物界的「最佳情人」呢？今年的西洋情人節碰巧也是小年夜，大家都想快樂過節！台北市立動物園照養超過300種以上的野生動物，每個物種之間的愛情故事，也像人類世界一樣多采多姿！「動物園選在這天，公布動物節的情人代表，其中會主動照顧寶寶的「公鴯鶓」榮獲第一名！

小爪水獺對伴侶很專情。（台北市立動物園提供）

趁著情人節這天，和民眾分享幾個模範情人的小故事，祝福單身的朋友早日覓得良緣，至於已經脫單的戀人，也祝福大家都能永浴愛河、白頭偕老。

說到動物園內的優質情人，首推「公鴯鶓」。每年天氣正冷的時節，恰巧是鴯鶓產蛋的高峰期，母鴯鶓在產完蛋之後，便自顧自地去旁邊逍遙快活了，留下公鴯鶓單獨護巢與孵蛋。鴯鶓爸爸為了傳宗接代，即使美食當前，也絲毫不為所動，因此當大部分的動物忙著進食，努力的囤積脂肪準備度冬時，公鴯鶓反而會降低採食的次數，延長待在巢裡的時間，好在寒冬中為蛋保溫。而國王企鵝夫婦，以及大田鱉爸爸們，也同樣是懂得為愛犧牲奉獻，無怨無悔的好伴侶呢！

「艾迪」長的高大威猛，多年來只對「香妞」情有獨鍾。（台北市立動物園提供）

接下來登場的是動物園內對愛情忠貞不渝的代表。只要保育員們聊到對伴侶從一而終、情比金堅的個案，當然是紅毛猩猩「艾迪」的故事最為精典。「艾迪」長的高大威猛，堪稱是人猿界的型男，但看似俊帥有本錢的牠，卻是個十足的痴情種，多年來只對「香妞」情有獨鍾，兩猿相處時總是能看到牠溫柔又體貼的一面，換作是別的雌性個體，「艾迪」不僅從沒給過好臉色看，還會發出威嚇的聲音，警告其他女生不准靠近。

感受到「艾迪」款款的深情，「香妞」同樣地回報牠全然的信賴，兩情相悅的關係非但沒有隨著時光流逝，反而愈加的濃情蜜意。對於愛情同樣抱持著一生一世、至死不渝理念的，還有丹頂鶴、黑腳企鵝、黑天鵝、水獺和灰狼等動物唷！

長頸鹿則會用長長的脖子企圖將情敵驅趕出去。（台北市立動物園提供）

另外在野生動物的世界裡，有許多雄性的動物，必須經歷打鬥拼搏的過程，取得勝利之後，才能獲得雌性動物的青睞，例如每到繁殖季節時，為了宣示主權，雄性的梅花鹿會利用頭上的角和競爭對手打架；公的長頸鹿則會用長長的脖子企圖將情敵驅趕出去，倘若遇到實力相當的對手，發生激烈的打鬥在所難免，要付出的代價往往是受傷嚴重，甚至是死亡呢！

雄性的梅花鹿會利用頭上的角和競爭對手打架。（台北市立動物園提供）

所以說真愛得來不易，每個人的一生當中，除了戀人之間的情愛，我們還擁有許多至親好友的關懷，在忙碌了一整年之後，記得把握難得的春節假期，回家好好的陪陪家人和朋友哦！

(中時電子報)