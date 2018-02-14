桃園遠百爭食狗年春節商機 15日起消費滿額送

2018年02月14日 17:29 工商 龍益雲

春節連續假期到來，遠東百貨桃園店明 (15)日至3月11日推出「金犬迎春旺旺來」檔期，百貨服飾當天單筆滿3,500元送250元抵用券。

遠東百貨桃園店表示，民眾在春節假期除了規劃旅遊，許多消費者也會趁此時到百貨朝聖，一次買齊購物清單，看準這波年假商機，也聯手15家銀行祭出單筆分期刷7,000元送200元十足抵用券，21日前凡持8家銀行信用卡購買國際精品，分期刷滿2萬元送1,200元十足抵用券，回饋達6％。

桃園遠百指出，凡在3月11日前加入遠百官網會員，還有機會獲得200元抵用券，並參與抽OSIM按摩椅及線上購物消費1％回饋。

桃園遠百說，16日大年初一釋出桃園區同業最多的限量千份福袋，上午10時30分準時在1樓大門口開賣，每個福袋售價1,000元可獲1,000元遠百商品券及100元紅利券基本獎項，首獎祭出價值近7.5萬元的Johnson好時光按摩椅，現場排隊前100名再加贈Right-on500元十足抵用券。

桃園遠百強調，今年在春節前夕一連進駐日本丹寧選品店Right-on及開飯川食堂兩大人氣品牌並首次列入福袋獎項中，可望為這次福袋帶來不少關注。

桃園遠百歡樂過新年，初1、初2除了有輕鬆熱鬧的金幣一把抓及偷骨頭等互動遊戲，初3、初4開店更有象徵吉祥好運的財神爺送發財金活動，前100名可免費獲得來自財神開基祖廟「嘉義北港武德宮」的專屬發財金，初4、初5五下午3時則有太陽寶寶發金元寶。

(工商)