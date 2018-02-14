鐵血悍警化身溫情保姆 機動派出所在你身邊

老師戶外教學，分身乏術，暖警現身相助，小朋友們驚喜歡呼。（黃國峰翻攝）

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機動派出所，除犯罪預防宣導外，並主動接觸民眾，提供各項優質服務與關懷。（黃國峰翻攝）

鐵血悍警化身溫情保姆，台中市警察局第四分局春社派出所警員蔡品正，日前於彩紅眷村，執行機動派出所勤務時，見一國小老師帶領一群小朋友戶外教學，無暇分神注意學童安全，遂主動上前幫忙，這貼心舉動，讓老師非常感謝，小朋友們也因警察的出現，而大聲的歡呼呢！

據警方了解，由於彩虹眷村內充滿童趣之彩繪令學童深感興趣，老師於是利用寒假期間帶小朋友們來此參觀，不過面對分散各處的學童，老師顯得分身乏術而難以兼顧，所幸細心的蔡員馬上發覺狀況並積極向前協助，老師非常感謝員警能展現同理心主動提供服務，使得這次戶外教學相當成功。

中市警局第四分局春社所所長魏綉薌表示，台中市警局「107年加強重要節日安全維護工作」之重點即為展現警察維護治安之決心，秉持著服務民眾之同理心，於台中市人潮易聚集地點特別設置4個機動派出所，例如在彩虹眷村、望高寮夜景公園、年貨市場周邊（好市多、台中漁市場）等地除犯罪預防宣導外，並主動接觸民眾，提供各項優質服務與關懷。

台中市警四分局分局長林逢泉表示，107年加強重要節日安全維護期間機動派出所的服務內容不只有案件的受理，或是交通事故的處理，舉凡迷路指引、人員走失協尋、交通壅塞疏導、防詐騙觀念或一般法律諮詢…等都是服務項目，其中更結合警察志工貼心的服務，只要民眾覺得有需要警察協助的地方，都可以在這4個機動派出所及時提出需求。

(中時)

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