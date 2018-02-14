護心「香料熱紅酒」 絕不失敗的情人節飲品也能DIY

護心「香料熱紅酒」，絕不失敗的情人節飲品也能DIY！（圖片來源／李文譯）

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你知道紅酒也可以熱熱喝嗎？情人節夜晚，跟另一半來杯滋味酸甜的香料熱紅酒，特有的果香加上香料的氣味，熱熱喝讓感情也加溫。

在紅酒中加入肉桂棒、丁香、柳橙汁等香料、果汁，再細火慢熬煮出濃郁果香及香料的氣味......，這一杯暖暖的香料熱紅酒（Mulled Wine），原本是中世紀時僧侶用來掩蓋劣質紅酒氣味的應急做法，現在卻是深受歐洲人喜愛的暖身飲品。

「護心」的香料熱紅酒　DIY動

紅酒名列美國心臟科醫學會認可的「護心」食物，裡面所含的多酚「白藜蘆醇」，具有強力抗氧化作用，可以減緩發炎激素或高血糖引發的血管內皮傷害。

加點水果、香料一起熬煮，味道香甜帶點微酸，比起常溫的紅酒，熱紅酒味道更豐富、更容易入口。而且白藜蘆醇很耐熱，不會隨著加熱流失，不用擔心熱紅酒會少了健康效益。

【微醺香料熱紅酒】

材料：紅酒1瓶、糖115g、柳橙汁2顆量、柳橙汁2顆量、香草莢1支、肉桂棒2支、丁香2～3個、西洋梨2顆（也可依個人喜好，適量使用鳳梨這類甜甜的水果替代）。

準備工作：將柳橙削皮、榨汁，保留橙皮備用（盡量避免削下過多白色部分）；香草莢剖開，用刀背將香草籽取出。

作法：

1.將紅酒、糖、柳橙汁、柳橙皮、香草籽、香草莢、肉桂棒、丁香放入鍋內，轉小火煮沸。

2.西洋梨削皮後，1顆切成4等份，記得要去籽。

3.在鍋中放入紅酒，關蓋，留一個小縫，以小火續煮15～20分鐘，至梨子煮軟即可。

美味小訣竅：

1. 梨子約煮10分鐘後即可將梨子翻面煮。

2. 紅酒西洋梨煮熟後可撈出，搭配鮮奶油或取少許紅酒汁液濃縮，搭配食用。

3. 紅酒燉梨子亦可冷藏後、冰涼食用。

》提醒：

心臟科權威醫師、同時也是葡萄酒專家的吳德朗指出，一天1～2杯葡萄酒尚可，但若喝過量，容易造成三酸甘油酯增加，並引起心律不整及心肌病變；也會造成血壓升高，增加中風機率。特別是肝硬化或慢性疾病患者，更不能過量或長期飲用，並且要記得「喝酒不開車」。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

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