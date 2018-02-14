春節走春 寺廟吸客有撇步

以國定民俗「台灣第一香」聞名的西港慶安宮，在除夕晚上11點15分開廟門、拜頭香，發送6000個歲錢紅包（莊曜聰攝）

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學甲慈濟宮在大年初一、初二舉辦迎春啟運活動，首度製作8000枚保生金符紀念金幣，從當天上午8點起免費發送給排隊信眾。（莊曜聰攝）
後壁泰安宮從初一起在廟前廣場舉行福袋滿滿「汪望旺」及後壁商圈好運市集。（莊曜聰攝）

春節走春何處去？西港慶安宮春節期間將發放6000份「千歲爺」吉祥歲錢，並將歲錢封櫃過香火，鎖入主殿中，在除夕這天要發放給民眾，而學甲慈濟宮今年則在初一、初二發出共計8000枚保生大帝金幣，還首度推出「學甲慈濟宮Q保生大帝」手機LINE貼圖，吸引年輕族群。

西港慶安宮的歲錢紅包已經邁入第16年，年年有不同千歲爺的主題，廟方也開發歲錢套幣盒，吸引信眾收集成套歲錢，慶安宮總幹事方一峰表示，今年6000個歲錢紅包中，當中有547個紅包中有發財金，將紙鈔折成符令，和歲錢一同放在廟內讓神明加持。

3年一科的「西港香」也將在今年5月31日起登場，王船已打造完成，是走春祈福的信眾參拜重點，慶安宮並首度開發鯉魚、令旗、王船3造型圖案的鑰匙圈、潮帽、文昌筆等文創品。

有保生大帝台灣開基祖廟美譽的學甲慈濟宮，在大年初一到初三都會在廟埕發放百元保生金符及保生符，今年則改變做法，首度製作8000枚開基保生二大帝神像紀念金幣，初一發送5000枚，初二發送3000枚。

學甲慈濟宮董事長王文宗說，今年是保生大帝1040年聖誕，年初一還會加碼1040個百元福春紅包，隨金幣附贈，另外還有1000份百元保生金符，信眾初一起添油香，就能求取回家當作招財「錢母」。

後壁泰安宮則是從初一起在廟前廣場舉行福袋滿滿「汪望旺」及後壁商圈好運市集，好運市集以在地好米做為產業主題，集結當地商家，還有農村文創小物，也有內含指定店家商品現金劵、環保茄芷袋、泰安宮招財錢母、平安米的福袋特賣。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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