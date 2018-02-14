回應台生抗議 賀陳旦：毋需太過誇張與扭曲

春節連假將至，國道湧現提早返鄉車潮，行政院長賴清德14日到高速公路交控中心視察，交通部長賀陳旦提早到場暸解國道交通狀況。（陳信翰攝）

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部分台生今天(14日)至交通部抗議，對此交通部長賀陳旦強調，大家既然都已經平安回來，就顯示並未發生座位供不應求的情況，不需要太過誇張，使此事被扭曲。

行政院長賴清德今天在賀陳旦與民航局長林國顯等人陪同下，至台北國際航空站視察春節疏運狀況時，林國顯簡報時指出，民航局以確保飛安為首要，在離島疏運方面，除規劃較去年春節為多之運能外，亦已協調航空公司備妥預備運能，及請航港局與國防部分別備妥民船與軍機，疏運期間將密切監控天氣及機場狀況適時啟動ABC計畫疏運旅客。

為因應M503事件，交通部已研擬6大措施。截至14日止，8航點春節前返臺尚有空位，整體疏運(包含小三通銜接國內航線部分)均尚稱正常，民航局亦將持續關注假期間疏運狀況適時因應。

賴清德特別提醒交通部與民航局，春節期間離島與從中國返鄉的鄉親們的疏運，首先要重視的就是安全，不管是春節旅運或平常，空運安全永遠擺在第一位，是無可替代的價值。

其次則是交通的順暢，對於此次疏運、特別是兩岸春節疏運，賴清德表示，今年離島疏運提供24萬個座位比去年還多，只要旅客不要太過集中，春節離島的疏運應不成問題。從中國返鄉或觀光需求部分，目前座位也都還夠，以目前載客率尚未滿載來看，只要時間分散，應該也沒有問題。他也特別提醒民航局，只要應變夠靈活，就可解決離島或中國返台鄉親的各種需求。

賀陳旦則表示，M503航路引起的爭議，兩家陸籍業者預定的加班計畫無法落實下，座位是否供不應求引起關注，但到目前為止，完全沒有供不應求的情況，甚至是供過於求。

對於部分台生與關心此事的朋友到交通部抗議，賀陳旦表示，大家既然已經平安回來，就顯示沒有大家擔心的供不應求的情況，應該不需要再此事太過於誇張，使此事被扭曲。

而是否會因潛在的供不應求，導致業者哄抬票價。賀陳旦說國籍業者本來就有上限，陸籍雖無上限，但相較於去年，票價並未真的抬高。機位供需與票價不穩定等，都沒有發生大家擔心的情況。

(中時電子報)

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