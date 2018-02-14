中市天津路年貨大街人潮滿滿 　發紅包年味選味都濃

2018年02月14日 17:43 中時 陳淑芬

天津街年貨大街人潮滾滾，立委盧秀燕（右1）到場發放小紅包及春聯。（陳淑芬攝）

中市天津路年貨大街人潮滾滾，14日下午安排副市長張光瑤發放活動「開運紅包」，甫在國民黨台中市長初選民調勝出的立委盧秀燕也到場發「小紅包」。兩人熱情握手，並先後上台致詞，主辦單位高分貝宣傳「張副市長代表市長林佳龍發小紅包」；盧秀燕則說：「領完副市長紅包，再領盧秀燕紅包」，現場除喜氣年味，還瀰漫濃濃選味。

天津路年貨大街自2月3日至15日封街舉辦，規劃年節百貨、南北雜貨、美食及寢具等240個攤位，吸引大批民眾採購，熱鬧滾滾。台中市長林佳龍赴以色列展開市政交流，主辦單位14日下午2時30分安排副市長張光瑤到場發送888個開運紅包，並在現場抽出300cc重型機車、6隻iPhone X手機等大獎，吸引大批民眾。

張光瑤及盧秀燕先後到場，兩人相見熱情握手先後上台致詞，祝賀民眾新年快樂、商家生意興隆。張光瑤發放開運小紅包時，主辦單位也透過麥克風宣傳「張副市長代表市長林佳龍發放紅包」；盧陣營也準備千份狗年旺福「小紅包」及春聯，在旁擺攤發送。

領取「副市長紅包」隊伍大排長龍，有趣的是人龍順勢延伸到盧秀燕發送小紅包攤位前，雙方各有支持民眾熱情握手喊「加油」，現場雖瀰漫濃濃「選味」，不過，喜氣「年味」不減，民眾一路領雙方的「開運紅包」、「小紅包」及「春聯」，滿載而歸笑開懷。

(中時)