嘉義豪宅區的市民農園 市民搶租當都市農夫

2018年02月14日 17:59 中時 廖素慧

台電退休的伊先生在市民農園種草莓，歡喜採草莓。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒拔蔥，與市民農園農人一同歡慶收成。（廖素慧攝）

嘉義市劉厝地區豪宅林立，但文小用地因少子化未設學校，反而變成「市民農園」

，號稱「黃金農地」，民眾搶租種菜，供不應求，上班族、退休族樂當都市農夫，14日市長涂醒哲到農園拔蔥，期許「選情與市政都衝衝衝」。

劉厝是嘉義市快速成長的重畫區，文小二預留作為國小預定地，面積2.5公頃，由育人國小代管，因少子化影響，10多年來未開辦學校，於106年開闢為市民農場，以30平方公尺為1單位，供民眾承租耕作，推出第1期被搶租一空，第1期採收秋葵、高麗菜、番薯葉、茼蒿、山茼蒿等時令蔬菜，為年夜飯加菜。

14日市民農場第1期慶收成，都市農人個個笑哈哈，台電退休的70歲伊寶生住經國新城，當初看到報紙有市民農園招租，搶先登記，天天來種菜，灑水、除草、施肥，還種了草莓，他說，草莓嬌貴，半日照、不耐溼，得用心照顧，入冬後有天天長出幾顆鮮紅草莓，吃得酸酸甜甜，就像耕種過程的心情，很不錯啊！

在國小教書的吳老師，帶女兒一起下田，種了10多種蔬果，餐桌上都是自己種的時蔬，他說，周休二日下田當假日農夫，當作釋放壓力，且自己用有機肥種的菜，一家人吃得安心。

(中時)