美國海軍提出新版30年艦船建造計畫

2018年02月14日 18:31 中時 季節

美國海軍部於12日向國會提交了新版長期艦船建造計畫。 (annual long-range plan for construction of naval vessels for fiscal year 2019)，表達擴充海軍規模的企圖心。

該計畫即《30年艦船建造計畫》，反映了美國海軍2019財政年至2048年的造艦計畫。今年的報告著眼於建立「國家需要的海軍」（NNN）這一目標，以及維持國內工業基礎以實現海軍建設目標所需的基本採購要求。 為此加快開工建造新型艦艇的時間，然而縱使如此，美國海軍一再強調的全軍355艘軍艦目標，仍要在2050年之後才能達到。但2023年時，海軍艦艇數目可望從現有的280艘，先增加46艘達326艘。

另外比較2014年版的「國家需要的海軍」與新版的，舊版認為美國海軍只需要308艘軍艦，包括12艘戰略核潛艦，11艘航母，48艘攻擊潛艇，88艘大型水面戰鬥艦艇，52艘小型水面戰鬥艦艇，34艘兩棲艦，後勤艦29艘，指揮與輔助艦艇34艘。

但新版除了戰略潛艇和小型水面戰鬥艦艇數量不變外，航母增為12艘，攻擊潛艇增為66艘，大型水面戰鬥艦艇增為104艘，兩棲艦增為38艘，後勤艦增為32艘，指揮與輔助艦艇增為39艘，海軍艦艇總數增為355艘。

為了達到擴軍目標，該計畫通過以下方式達成：

首先航母方面，在福特級航母CVN 82之後，將航母採辦間隔從5年縮短為4年，以更快的速度達到12艘核動力航母的目標，但預計到2060年才能達成。(此處與報告比報告前面提到的2050年又更晚)

潛艇方面，建造12艘哥倫比亞級戰略核潛艇，以支持核態勢評估（NPR）和美國戰略指揮部（STRATCOM）的威懾要求。 並將攻擊型核潛艇（SSN）的每年固定建造2艘。 另外針對「國家需要的海軍」目標需求，遠期目標是研發新型攻擊型核潛艇，中期措施是為潛艇裝備「維吉尼亞有效載荷模組」（VPM），提高潛艇作戰能力。

水面艦艇方面，將大型水面艦船（飛彈驅逐艦）的建造速率保持在每年2.5艘，2022財年再增加1艘。 而從2022財年開始，每年建造2艘小型水面作戰艦艇（近海戰鬥艦、飛彈巡防艦），並逐漸向下一代飛彈巡防艦FFG（X）過渡。

兩棲艦方面，為了要維持12艘兩棲攻擊艦/直升機攻擊艦（LHD/LHA），將增快兩棲艦船的建造速率提供支援；並在2033財年、2036財年和2039財年，分別對兩棲艦船進行現代化升級，提升其戰鬥力。

(中時)