美國海軍提出新版30年艦船建造計畫

美國海軍部於12日向國會提交了新版長期艦船建造計畫。 (annual long-range plan for construction of naval vessels for fiscal year 2019),表達擴充海軍規模的企圖心。

該計畫即《30年艦船建造計畫》,反映了美國海軍2019財政年至2048年的造艦計畫。今年的報告著眼於建立「國家需要的海軍」(NNN)這一目標,以及維持國內工業基礎以實現海軍建設目標所需的基本採購要求。 為此加快開工建造新型艦艇的時間,然而縱使如此,美國海軍一再強調的全軍355艘軍艦目標,仍要在2050年之後才能達到。但2023年時,海軍艦艇數目可望從現有的280艘,先增加46艘達326艘。

另外比較2014年版的「國家需要的海軍」與新版的,舊版認為美國海軍只需要308艘軍艦,包括12艘戰略核潛艦,11艘航母,48艘攻擊潛艇,88艘大型水面戰鬥艦艇,52艘小型水面戰鬥艦艇,34艘兩棲艦,後勤艦29艘,指揮與輔助艦艇34艘。

但新版除了戰略潛艇和小型水面戰鬥艦艇數量不變外,航母增為12艘,攻擊潛艇增為66艘,大型水面戰鬥艦艇增為104艘,兩棲艦增為38艘,後勤艦增為32艘,指揮與輔助艦艇增為39艘,海軍艦艇總數增為355艘。

為了達到擴軍目標,該計畫通過以下方式達成:

首先航母方面,在福特級航母CVN 82之後,將航母採辦間隔從5年縮短為4年,以更快的速度達到12艘核動力航母的目標,但預計到2060年才能達成。(此處與報告比報告前面提到的2050年又更晚)

潛艇方面,建造12艘哥倫比亞級戰略核潛艇,以支持核態勢評估(NPR)和美國戰略指揮部(STRATCOM)的威懾要求。 並將攻擊型核潛艇(SSN)的每年固定建造2艘。 另外針對「國家需要的海軍」目標需求,遠期目標是研發新型攻擊型核潛艇,中期措施是為潛艇裝備「維吉尼亞有效載荷模組」(VPM),提高潛艇作戰能力。

水面艦艇方面,將大型水面艦船(飛彈驅逐艦)的建造速率保持在每年2.5艘,2022財年再增加1艘。 而從2022財年開始,每年建造2艘小型水面作戰艦艇(近海戰鬥艦、飛彈巡防艦),並逐漸向下一代飛彈巡防艦FFG(X)過渡。

兩棲艦方面,為了要維持12艘兩棲攻擊艦/直升機攻擊艦(LHD/LHA),將增快兩棲艦船的建造速率提供支援;並在2033財年、2036財年和2039財年,分別對兩棲艦船進行現代化升級,提升其戰鬥力。

