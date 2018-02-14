千呼萬喚始出來　基隆東岸商場開幕

基隆市東岸停車場商場今（14）日終於隆重開幕。（基隆市政府提供）

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基隆市東岸停車場商場今（14）日終於隆重開幕，貴賓剪綵。（基隆市政府提供）
基隆市東岸停車場商場今（14）日終於隆重開幕，許多民眾都紛紛前往朝聖享用美食。（基隆市政府提供）

基隆市東岸停車場商場原訂去年6月營運開幕，但市府表示，因連月大雨導致計畫被打亂。延宕了8個月後，今（14）日終於隆重開幕，基隆市長林右昌也特地出席東岸商場E-SQUARE啟用剪綵，強調東岸商場將是北台灣最具特色及吸引力的商場，歡迎大家年假期間到基隆走走，看看基隆的蛻變、發展與進步。

啟用儀式由長興醒獅團精彩鼓陣熱鬧開場，林右昌和經濟部商業司副司長陳秘順、大日開發總經理蘇幸福等一同剪綵，期盼生意興隆，財源廣進，接著參觀商場環境，向消費的民眾祝賀新年快樂，場面熱絡。

林右昌指出，東岸商場和循環站結合在一起，是基隆市區重要的核心。未來將是北台灣最具特色及吸引力的商場，基隆是台灣國際郵輪母港，今年人次將突破百萬，令人期待的商機是成立東岸商場的主要原因。

林右昌表示，如今服裝公司「NET」的全國最大平面旗艦店設在基隆，米其林一星餐廳也進駐，這代表著所有企業對基隆的信心。且煥然一新的商場具有台北百貨公司規格，結合地下停車場改建，大幅提升服務水準，市府也要求業者新增廣場開放性空間。

位於中正路與仁一路口的基隆東岸停車場，進駐了休閒服飾、知名運動、餐飲等15個品牌，另外還有米其林一星餐廳進駐，商場1樓百貨有NET男女童服飾、7-11便利商店、UNDER ARMOUR、寶雅生活百貨、OWNDAYS精品眼鏡、NIKE、GO WILD、牛丼連鎖店SUKIYA；3樓則有丸龜製麵、HAMA壽司、喬義思義式餐廳、石二鍋、基隆港食堂、湯姆熊親子育樂世界進駐。

此外，廣場內設有體貼親子設施，4樓還規畫空中海景區，更有200公尺的PU跑道可供民眾運動，為遊客增添更多的遊逛樂趣；新加坡米其林指南一星餐廳「PUTIEN莆田」進駐4樓，讓民眾可以在享用美食時，同時欣賞無敵海景。

(中時)

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