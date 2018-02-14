陸記者報導日方不入救災現場 陸委會竟要求撤文

大陸東南衛視駐台記者葉青林。（圖／取自葉青林臉書）

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中時電子報

日前有傳出，來臺協助花蓮救災的日本救難隊因為現場危險不肯進入雲門翠堤大樓救災，而發布此則消息的大陸東南衛視駐臺記者葉青林，除了公布日本救難隊與我方的對話錄影畫面以還原事件真相外，今（14）日在臉書證實，有陸委會的人士打電話問他能否將臉書的文章撤下。

東南衛視駐臺記者葉青林2月12日在臉書公布他直擊日本救難隊與我方人員的對話影片，雙方對話如下：

我方：你們的儀器我們還沒有學習操作。是先練習操作？有必要的話就帶過去？

日方：你們現在是要學用法嗎？

我方：先問一下，你們有沒有同意要進去那邊？

日方：如果是危險地帶（手指比著雲翠大樓現場地圖），我們無法進去，在這邊比較安全的地方，教給你用法，可以。如果想學習、想用，我們有準備。

葉青林今證實，確實有陸委會的人士打過電話問他是否可以把臉書那篇文章撤下來，但並不是要求他更正，因為是事實如何更正？所以他當下就沒有答應，但並沒有提到要撤記者證。而自從公布當天對話的錄影畫面後，網路上批評他的聲音也變少了，所以要感謝力挺他的朋友們。

葉青林在臉書指出，大陸在臺機構與企業為花蓮地震捐款也已經達到1035萬新臺幣。他也說，在臺灣十年，深愛臺灣，堅持要在臺灣繼續採訪的動力就在這裡！追求新聞真相和增進兩岸親情的初心永遠不會改變！他這幾天最大的感受就是溫暖遠大於悲涼，也依然堅信臺灣最美的風景還是人！

(中時電子報)

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