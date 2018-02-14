瑞典設計台灣漆器展現北歐時尚風格

台灣漆器作成的板凳，鑲入日本蒔繪，典雅時尚，吸引眾人目光。（廖素慧攝）

友善列印
中時
台灣漆器結合原住民工藝美學所設製的容器罐，接到歐洲精品市場訂單。（廖素慧攝）
瑞典設計台灣製造的漆器籃子串，展現北歐時尚風格。（廖素慧攝）

嘉義市立博物館春節不打烊，展出《臺灣‧瑞典漆藝合作研創展》，瑞典設計師與台灣漆器工藝共同設製生活用品，簡約線條，精細作工，典雅時尚，讓北歐精品市場驚豔

，有業者下訂單帶臺灣漆藝前進歐洲。

市博館展出《臺灣‧瑞典漆藝合作研創展》64件精品，由瑞典設計師與臺灣漆器藝師，結合原住民文化及手工藝，共同設計製作，還揉合日本蒔繪，呈現北歐簡約線條、明亮色彩與東方古典美學一拍即合的混搭風格。

國立臺灣工藝研究發展中心漆藝工坊負責人黃金梅表示，2014年首次邀請瑞典知名設計師Matti Klenell、Carina Seth Andersson、Stina Lofgren及TAF設計團隊來臺灣交流合作，瑞典設計師轉換漆藝材料本身具有天然、環保與手感的優勢，臺灣漆器藝師的精良作工，運用木、竹、布、棉線、原住民圖騰編織等多媒材混搭，呈現漆器家具的時尚美感，並兼具實用性。

黃金梅說，日據時代日本在臺灣台中、苗栗銅鑼、台南玉井、南投埔里大量種植漆樹，後來韋恩颱風造成嚴重災損，漆樹減產，漆藝沒落，但臺灣有漆藝的文化底蘊，加上原住民文化及編織手藝，作品赴歐洲展出，大放異彩，拓展歐洲精品市場的潛力被看好，有精品業者下訂單。

此次市博館就展出赴歐洲展的精品，除夕和初四文化局、博物館休館，初一至初三正常開館，春節期間可到文化局、博物館走春看展。

(中時)

向花蓮地震救災英雄致敬　基隆特… 「卡管」進行中 教育部：答覆的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。