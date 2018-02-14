瑞典設計台灣漆器展現北歐時尚風格

2018年02月14日 18:00 中時 廖素慧

台灣漆器結合原住民工藝美學所設製的容器罐，接到歐洲精品市場訂單。（廖素慧攝）

瑞典設計台灣製造的漆器籃子串，展現北歐時尚風格。（廖素慧攝）

嘉義市立博物館春節不打烊，展出《臺灣‧瑞典漆藝合作研創展》，瑞典設計師與台灣漆器工藝共同設製生活用品，簡約線條，精細作工，典雅時尚，讓北歐精品市場驚豔

，有業者下訂單帶臺灣漆藝前進歐洲。

市博館展出《臺灣‧瑞典漆藝合作研創展》64件精品，由瑞典設計師與臺灣漆器藝師，結合原住民文化及手工藝，共同設計製作，還揉合日本蒔繪，呈現北歐簡約線條、明亮色彩與東方古典美學一拍即合的混搭風格。

國立臺灣工藝研究發展中心漆藝工坊負責人黃金梅表示，2014年首次邀請瑞典知名設計師Matti Klenell、Carina Seth Andersson、Stina Lofgren及TAF設計團隊來臺灣交流合作，瑞典設計師轉換漆藝材料本身具有天然、環保與手感的優勢，臺灣漆器藝師的精良作工，運用木、竹、布、棉線、原住民圖騰編織等多媒材混搭，呈現漆器家具的時尚美感，並兼具實用性。

黃金梅說，日據時代日本在臺灣台中、苗栗銅鑼、台南玉井、南投埔里大量種植漆樹，後來韋恩颱風造成嚴重災損，漆樹減產，漆藝沒落，但臺灣有漆藝的文化底蘊，加上原住民文化及編織手藝，作品赴歐洲展出，大放異彩，拓展歐洲精品市場的潛力被看好，有精品業者下訂單。

此次市博館就展出赴歐洲展的精品，除夕和初四文化局、博物館休館，初一至初三正常開館，春節期間可到文化局、博物館走春看展。

(中時)