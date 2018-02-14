「卡管」進行中 教育部：答覆的東西愈清楚愈好

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旺報

台大校長遴選爭議尚未平息，新任校長管中閔迄今仍無法上任，台大教授日前發起堅守大學自主連署，吸引逾4000名校內外人士參加，籌辦台灣大學自主行動聯盟籌備會的台大獸醫系教授周崇熙表示，尚未收到教育部回覆，教育部14日傍晚發文，回應已連同總統府及行政院交下之文件，9日已函復該籌備會；而教育部人事處處長陳焜元則說，至於管的校長聘任案，「答覆的東西愈清楚愈好」。

教育部強調，國立大學校長遴選作業，向依大學法及國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法，進行適法性監督，並完成校長聘任作業，至於大學在法律規定範圍內享有自治權，教育部向恪守並捍衛此一精神。

教育部進一步說明，在幾個爭議問題中，就以台大已於網站公告之遴選委員會第5次會議紀錄所載，管教授揭露擔任台灣大哥大獨董，對於遴選結果有無影響而言，未實質說明該議決之議決方式及結果，就會在理解上造成不確定的困擾。

教育部指出，教育部事先提交的注意事項，即請遴委會紀錄中應載明各項決議究係以多數決、共識決或其他方式等議決方式，卻未見明示。為確認這些議決的效果，教育部始於107年2月9日去函台大轉請遴委會補充說明。

教育部聲明，將盡快審視遴委會補充說明的公文，並期望台大及遴委會慎重地提供具體明確足資料，作為判斷聘任事宜之說明內容，以利處理聘任事宜。

教育部人事處處長陳焜元表示，針對遴選結果，以及資訊揭露的問題，教育部期望台大或遴委會可以一次講清楚，好讓我們在處理的時候不會有困擾；而基於獨立自主，每名遴選委都有表達意見的空間，針對管中閔的校長資格，不能僅以並無疑義來回覆，必須告知討論的過程是「共識決」還是「多數決」，即「答覆的東西愈清楚愈好」。

(旺報)

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