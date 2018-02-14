新北最夯結婚日 5月20日摘冠

2018年02月14日 18:31 中時 葉德正

西洋情人節不少人選擇從情人變夫妻，新北市民政局統計近3年最夯結婚登記日，諧音「我愛你」5月20日以2360對奪冠，其次是12月25日耶誕節的1274對與十全十美10月10日884對，11月11日光棍節爆冷排名第四，七夕情人節因逢鬼月僅77對未入榜。

民政局長江俊霆說，新人結婚除選擇吉日及假日，特殊節日也是不少新人首選，其中5月20日成近3年結婚登記日榜首，2015年有「我愛你幸福」諧音加持，爆量969對登記，2016年有547對，而2017年則有844對。

戶政科長顏耀明說，新人選擇這天大部分是好記，2016人數較少是當天黃曆忌嫁娶，數字才會偏低。

第二名由12月25日浪漫耶誕節奪下，總計有1274對，10月10日也因象徵十全十美，有884對新人選擇在這天相守一輩子。

近年由大陸吹起的11月11日光棍節風潮，竟也成新人登記選擇之一，近3年登記人數總計高達700對，跌破眾人眼鏡，民政局分析，選在光棍節這天辦理結婚，除覺得1111數字好記，也有新人覺得是象徵二人結束光棍，共同攜手且彼此扶持邁向人生下個階段。

選擇在14日結婚登記的新人中，汐止戶政新人戴先生因遊學認識來自義大利的Dente Katia，2年多遠距離戀愛沒影響彼此心意，女方13日才入境台灣，男方就迫不及待要在今天情人節套牢對方。

(中時)