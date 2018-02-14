徐詣帆陪老婆坐月子兼開演唱會 疾呼：工作快來找我

2018年02月14日 17:59 中時 徐桐炘

徐詣帆幾乎全日在月子中心陪伴老婆、小孩。（福臨產後護理之家提供）

藝人徐詣帆14日在福臨產後護理之家陪老婆蔡景馨度過甜蜜情人節，他之前為剛出生的女兒少曦創作歌曲，加上老婆愛聽他歌聲，所以直接帶著吉他到月子中心彈唱，還特別在過年餐會上熱情開唱，準備〈愛很簡單〉一曲，邀請其他爸爸一同上台對剛生完的老婆們表達感謝和愛意，但徐詣帆現在肩上負擔3個孩子的養育責任，年後卻只有一部短片和非主演長片開拍，讓他疾呼：「任何工作盡量歡迎來找我！」

徐詣帆表示正努力存錢為老婆準備金額5位數的情人節禮物「塑身衣」，因為老婆奉獻6年青春，為家中誕下3個可愛子女，但擔心自己身材走樣，變成黃臉婆，最近坐月子又吃得很補，因此他決定狠下心來花大錢買塑身衣，「讓她不要煩惱，可以當個漂亮媽媽。」

過去總是帶著老婆、小孩回花蓮過年，徐詣帆的媽媽體諒媳婦剛做完月子，家中又剛從震災中復原，餘震不斷，他表示弟弟的孩子們擔心嚇到新生兒，因此一家人將首度在台北過年，他笑說：「體驗一下台北空盪盪的感覺。」老婆初二將離開月子中心，夫妻倆抓緊時間享受最後可以休息的時光，接下來就會回家自立自強帶孩子。

徐詣帆表示頭2胎都是自己帶，接著也不例外，只是他希望有更多工作上門，最近趁著在月子中心和老婆一起休息期間，嘗試向《賽德克·巴萊》助理導演、《夢想海洋》導演王威翔討教，將之前出外景主持節目的小農故事寫成劇本，盼在幕前、幕後更多元發展。

過年餐會上，徐詣帆還演唱〈感恩的心〉感謝月子中心每個工作人員，他提到因為所有人都像家人般親切，連打掃的人都像自家阿姨，尤其他的2個兒子也都住在這裡，有時他和老婆一起去育嬰室探望新生的女兒，一樓的服務人員也熱情幫忙照顧2個兒子，讓他相當放心。

(中時)