陳亭妃民調大躍進追上了？黃偉哲急澄清：假民調

黃偉哲對最新民調的公布，表示是誘導式的民調，企圖影響黨內初選。（程炳璋攝）

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陳亭妃14日繼續街頭拜票，有份民調指出她與民調領先的同黨同志黃偉哲數據幾乎打成平手。（陳亭妃服務處提供）

距民進黨台南市長黨內初選民調不到3周，有媒體14日公布一份民進黨6位初選參選人的民調，暫居第2的陳亭妃民調大躍進，與領先的黃偉哲打平，黃偉哲陣營急澄清是該份結果是假民調，陳亭妃則稱相信民調公司會採取科學方法訪查，調查結果可受社會公評。

趨勢民調公司14日公布民進黨台南市長初選6位參選人的民調數據，原本落後的陳亭妃，一下子與明顯領先的黃偉哲縮小差距，以22.2%小輸黃22.6%，兩人僅剩0.4%的差距，幾乎打成平手。其餘4人分別為，顏純左6.9%、王定宇6.5%、李俊毅3.0%與葉宜津2.6%。

黃偉哲陣營發言人郭國文立刻發聲明疾呼，公布數據的民調公司與台中市長林佳龍關係密切，而林佳龍早已公開力挺陳亭妃，選擇在這時公布誘導式民調，無疑想影響民進黨的台南市長初選。

郭國文表示，先前陳亭妃陣營以報明牌式的手法，公布獲得34%的民調，至今無確切數據佐證，14日又發布一個誘導式民調數據，民調結果與大部分台南市民認知有相當程度的落差，顯然是赤裸裸的政治操作。

陳亭妃陣營發言人蔡旺詮表示，相信民調公司會採取科學、公正的方式進行訪查，調查結果可受社會大眾公評。

針對這份年前民調數字，民進黨台南市長初選其餘4位參選人葉宜津、顏純左、李俊毅、王定宇都未採信。

顏純左陣營認為這個民調與內部所作的民調差異很大，但不會影響選戰的步伐。李俊毅則稱，選前任何民調都具有複雜的目的，除對其公正的態度表示懷疑，也對選前的民調都不予回應。

王定宇表示，愈接近初選時間，操作性民調就愈會出現。聲勢落後的參選人想利用操作性民調來拉抬自己，這種行為他可以理解，但選民可能不會接受，因為這可能會讓全民調初選結果失真。趨勢民調公司的負責人涉入派系太深，這樣的操作其實不好。

葉宜津表示，最後結果才是真正的市民決定，目前就是繼續努力。

(中時)

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