勞斯萊斯首款SUV亮相 定名Cullinan

2018年02月14日 18:24 中時 陳大任

Lamborghini首款運動休旅車Urus。Lamborghini提供

SUV運動休旅車夯，這股強勢商機讓超跑品牌Lamborghini也推出首款運動休旅車Urus，近日還被車迷拍到已經抵台的照片；勞斯萊斯3年前曾在《金融時報》的訪問中宣佈將打造全新全地形汽車，最新消息是，勞斯萊斯宣佈這輛全新汽車將會命名為Cullinan。

勞斯萊斯汽車全球執行長托斯頓・穆勒・烏特弗斯(Torsten Müller-Ötvös)表示：「Cullinan這個名字實已昭然若揭，因早在數年前我們已將這項目以此命名。Cullinan是最能與這輛不同凡響的全新勞斯萊斯匹配的名字。Cullinan是如此純粹而鮮明，一絲不苟而盡顯華貴，以懾人之勢重新定義奢華真諦的領域及其無限可能性。就如全球最大的無瑕美鑽Cullinan鑽石一樣，以完美不凡的姿態隆重登場。」

Cullinan是勞斯萊斯第二款採用近年發佈的全新專利「Architecture of Luxury」鋁合金車架的車型，開發期間，更從非洲和中東的酷熱沙漠走到北極圈的嚴寒雪地，從蘇格蘭高地的綠草幽谷走到北美洲的壯麗峽谷；由勞斯萊斯的設計師、工程師與工匠悉心設計、測試和改良這款獨特的車型，去蕪存菁，使它「不受地域限制，無拘無束」。

勞斯萊斯汽車全球執行長托斯頓・穆勒・烏特弗斯(Torsten Müller-Ötvös)補充：「Cullinan鑽石經過幾千年的錘煉而成，我們深深受到這史詩般的歷程所啟發。這名字處處體現勞斯萊斯全新車型的各項許諾，展現在面對巨大壓力時的堅定不移；絕無僅有而彌足珍貴，訴說尊敬的查理・勞斯先生 (Hon. Charles Rolls) 的先驅和冒險精神，以及亨利・勞斯爵士 (Sir Henry Royce) 的創新工程意理念；當然，這個名字也代表不受地域所限的極致奢華體驗，帶領車主涉足世界每一個角落。」

(中時)