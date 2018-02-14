林志玲情人節出聲 「沒有一個人屬於另一個人」

林志玲分享自己拍片幕後照片。（圖／取自林志玲微博）

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中時電子報
林志玲抱病發文宣傳新片。（圖／取自林志玲微博）

台灣第一名模林志玲日前因感冒免疫系統失調，請假取消新片《西遊記女兒國》宣傳，進入休養狀態的她，今(14日)情人節拖病體在微博發聲，敬業分享拍片幕後點滴，她透露當初被說動願意演出河神，只因這個角色「對愛的需求」和她有共鳴，並盼所有為情所困的人能因這角色化解一些執著，「其實沒有一個人屬於另一個人」，開釋說：「既然從未擁有，又何來放下和不捨？」

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林志玲最近在新片《女兒國》飾演河神，全身時而湛藍、時而穿著特效衣看似全裸，據悉她為了此片吃足不少苦頭，每天花數小時上妝，因此過敏，但林志玲不以為苦，稍早打趣透露第一次以河神造型出現在馮紹峰面前，便被虧：「妳是被騙來的吧！」林志玲也笑嘆只能說導演口才太好。

林志玲透露，去年此時導演為了這個角色和她進行一場深談，她因理解出河神除了是超越人類、賦有靈性的存在，又因這角色對愛的需求，「這一點一下就抓住了我」，她認為每個經歷過情傷的都能從河神身上找到自己的影子，也希望有過情傷的觀眾能藉此看開「從未擁有，何來不捨」，因為「沒有一個人屬於一個人」。

最近因病告假所有的工作的林志玲，也因今逢情人節無奈坦承：「總是在身體微弱時，才會提醒自己多愛自己一些...」，粉絲便留言為她打氣說：「志玲姐姐情人節快樂」、「支持女兒國，希望河神大人早日康復」、「今天沒有跟言承旭過情人節嗎？」、「喜歡用心的妳，要多愛自己一點」。

(中時電子報)

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