「一年生2 Sotus S」 亞洲巡迴見面會踏上台灣

Sotus S 亞洲巡迴見面會將踏上台灣。(佳音娛樂提供)

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泰國BL劇也在近兩年形成一股不可忽視的力量。2016年播出的「一年生 Sotus the series」，便是這波泰國BL劇熱潮中十分經典的代表作品，故事從大一新生初入校園接受大三學長的震撼教育開始，是一部描述同為工學院的學弟龔朋與學長亞提特，在了解彼此後不經意愛上對方的校園愛情劇，有別於直接以同性戀出發的題材設定，劇中兩人其實本來都並非同志，僅僅因為「愛」牽引著兩人的緣份與命運，小清新走向的純粹愛情，反而更讓人怦然心動，也讓「一年生 Sotus the series」甫播出便得到相當大的支持與迴響。

當中飾演學弟龔朋的Singto與飾演學長亞提特的Krist，男男CP組合受到強大矚目，大受觀眾歡迎。由於「一年生 Sotus the series」的空前成功，2017年12月，第二季「一年生2 Sotus S」也在廣大觀眾們的引頸期盼下推出，而劇中學弟總是能臉不紅氣不喘地對學長脫口說出撩人對白，每每讓學長感到既害羞又不知所措，也成為觀眾每週追看的精彩亮點。

繼泰國、菲律賓之後，這一次「一年生2 Sotus S」亞洲巡迴見面會的腳步也終於踏上台灣，Singto與Krist將親率劇中其他4位主角Oaujun(飾演阿陶)、Fiat(飾演戴爾)、Guy(飾演永哥)、Nammon(飾演阿奈)一同來到台灣，在2018年3月25日星期日下午4點於ATT SHOW BOX舉辦人生中的第一次《 Sotus S Fan Meeting in Taipei 》一年生2台北見面會，與所有喜愛他們的台灣粉絲們相見。

《 Sotus S Fan Meeting in Taipei 》一年生2台北見面會門票將在2018年2月28日星期三中午12點起於拓元售票系統開賣。所有購票參與活動的朋友，不只都能在會後與“全員心動High Touch”，更能夠參與”一年生2專屬紀念合照”(合照將依票價而有不同分組方式)，活動相關資訊請留意主辦單位JOYTIME佳音娛樂臉書。

JOYTIME佳音娛樂臉書

【活動資訊】

活動名稱：《 Sotus S Fan Meeting in Taipei 》一年生2台北見面會

活動時間：2018/3/25 (日) 4:00 PM

活動地點：ATT SHOW BOX

票價：NT$5,000 / NT$3,800 / NT$2,500

購票福利：

(1) NT$5,000票價區域

“全員心動High Touch”

“我與一年生2的專屬紀念”全員合照（1+6位藝人一組）

“全員簽名”專屬紀念海報

(2) NT$3,800票價區域

“全員心動High Touch”

“我們與一年生2的專屬紀念”全員合照（10+6位藝人一組）

專屬紀念海報

(3) NT$2,500票價區域

“全員心動High Touch”

“我們與一年生2的專屬紀念”全員合照（25+6位藝人一組）

專屬紀念海報

售票時間：2018/2/28 (三) 12:00 PM開賣

售票方式：拓元售票系統

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