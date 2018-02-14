春節遊屏東 下載「屏東i旅行」APP

2018年02月14日 18:32 中時 潘建志

春節假期將至，屏東縣將湧入許多返鄉、旅遊民眾，屏東縣警局已針對全縣5大容易塞車路口，及各景點活動區，加強交通疏導；為方便民眾停車，年節期間屏東市多處將免收停車費。台灣原住民族文化園區也推出新型遊園車，在春節時首航載客。

縣警局交通隊長魏坤男表示，春節屏東最容易塞車路段包括國道3號南州交流道、水底寮五叉路口、台一線楓港段、車城福安宮周邊、墾丁5處，縣警局將動員進行交通疏導。

今年屏東舉辦許多活動，熱帶農業博覽會將吸引大批人車潮，警方會加強交通疏導及針對違規停車加強取締，請民眾配合。屏北地區的山川琉璃吊橋、霧台櫻花季等，將吸引大批遊客上山，山區交通也列為疏導重點；民眾可以下載「屏東i旅行」APP，掌握即時路況。

過年期間因返鄉民眾多，停車需求大，縣府今年協調中正國小等33所國中小，從除夕前一天起開放停車，至2月20日止。另外除夕到大年初三，屏東市有26處路段及15處停車場免費停車，詳細地點可上網查詢。

台灣原住民族文化園區也推出2輛具有原住民特色的電動中型巴士，春節首航，提供更安全的載客服務。新遊園車符合環保、自然，不會造成園區汙染，外觀彩繪原住民特色圖案，相當亮眼，每次可載運20名遊客。

(中時)