春節遊屏東 下載「屏東i旅行」APP

台灣原住民族文化園區推出新型遊園車，環保又具有原住民特色，將在春節時首航載客。（潘建志攝）

友善列印
中時

春節假期將至，屏東縣將湧入許多返鄉、旅遊民眾，屏東縣警局已針對全縣5大容易塞車路口，及各景點活動區，加強交通疏導；為方便民眾停車，年節期間屏東市多處將免收停車費。台灣原住民族文化園區也推出新型遊園車，在春節時首航載客。

縣警局交通隊長魏坤男表示，春節屏東最容易塞車路段包括國道3號南州交流道、水底寮五叉路口、台一線楓港段、車城福安宮周邊、墾丁5處，縣警局將動員進行交通疏導。

今年屏東舉辦許多活動，熱帶農業博覽會將吸引大批人車潮，警方會加強交通疏導及針對違規停車加強取締，請民眾配合。屏北地區的山川琉璃吊橋、霧台櫻花季等，將吸引大批遊客上山，山區交通也列為疏導重點；民眾可以下載「屏東i旅行」APP，掌握即時路況。

過年期間因返鄉民眾多，停車需求大，縣府今年協調中正國小等33所國中小，從除夕前一天起開放停車，至2月20日止。另外除夕到大年初三，屏東市有26處路段及15處停車場免費停車，詳細地點可上網查詢。

台灣原住民族文化園區也推出2輛具有原住民特色的電動中型巴士，春節首航，提供更安全的載客服務。新遊園車符合環保、自然，不會造成園區汙染，外觀彩繪原住民特色圖案，相當亮眼，每次可載運20名遊客。

(中時)

勞斯萊斯首款SUV亮相 定名Cullin… McLaren 銷售再創高峰 去年大賣3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。