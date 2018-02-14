McLaren 銷售再創高峰 去年大賣3340台

2018年02月14日 18:20 中時 陳大任

McLaren 銷售再創高峰 新年式產品全面進化

報導陳大任

英式極致性能與奢華超跑McLaren Automotive於2016年宣布Track 22計畫，預計在2022年前推出15款不同車型，滿足多元買家的需求，去年已推出3款性能特色各異的車型，包括Sports Series加入敞篷超跑570S Spider；核心車系Super Series推出720S；McLaren Senna則是Ultimate Series中最新的賽道設定道路跑車。McLaren全球銷售紀錄也創下歷年新高，締造3340輛的亮眼佳績。

McLaren表示，現行主力車系Sports Series約佔2/3銷售總數，家族陣容完整包含Coupe、GT及Spider 3款車型，銷售共達2119輛，較2016年成長且多為首次入主McLaren，部分買家則來自既有Super Series車主。Super Series 720S挾帶強悍性能及銷售表現，自下半年度開始交車，僅6個月銷售數字即達1221台，相當於2016年Super Series銷售總數。

迎接2018年，McLaren先於Sports Series新增多項配備， 570S Spider同步發表新車色：Curacao Blue, Vega Blue與Sicilian Yellow，將帶給Sports Series多達35種的外觀選擇，內裝設計材質、輪圈與卡鉗也具備更加完整的內容，倒車攝影還可於TFT駕駛儀表板中央顯示，便利與安全性同時升級。

先前於570S Coupe率先發表的Design Edition Pack，在2018的Sports Series產品更新也導入了舒適駕馭風格的570GT之中。全新五款專屬於570GT的內外觀搭配，將帶給客戶便捷的選擇搭配並擁有獨到品味。營造熱血氛圍與強化競技本能的570S Track Pack同樣不容缺席，下壓力增加近30kg的12mm延伸尾翼，將開放2018年式Sports Series全車系選配。

(中時)