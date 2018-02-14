花蓮地震受災戶 免收半年的健保費

健保署表示，花蓮地震的受災戶，半年內就醫免收部分負擔和住院膳食費。（倪浩倫攝）

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本月6日花蓮發生大地震，不少受災戶因傷就醫，包括花蓮市、新城鄉及吉安鄉，都被行政院列為震災災區；衛福部健保署表示，上述地區的受災保險對象，若有死亡或失蹤、領有重傷救助金等5種條件者，半年內免收每月應交的健保費，且未來3個月就醫時，也免收部分負擔、住院膳食費等費用，由政府或外界捐款支應。

行政院昨日公告，0206花蓮震災災區範圍為花蓮縣花蓮市、新城鄉及吉安鄉；健保署指出，依據「災害防救法第44條之4規定」及「災區受災全民健康保險保險對象保險費及就醫費用補助辦法規定」，只要是上述災區的保險對象，且符合下列5項條件之一者，免收今年2~7月的健保費，保險對象不用自行辦理申請作業，花蓮縣政府會提供健保署相關資料，來核計補助金額。

5項條件為：一、死亡或失蹤，符合政府核發死亡或失蹤救助金標準；二、領取政府核發重傷救助金；三、受災當月與前二款保險對象一同投保，或為其配偶、父母、未滿20歲的子女、年滿20歲無謀生能力或仍在學就讀且無職業的子女；四、符合領取政府核發安遷救助金、淹水救助金或住屋受災救助金的資格；五、領取政府核發農田、漁塭、漁船（筏）或舢舨受災救助金。

健保署補充，符合上述條件的災民，未來3個月內就醫時，均免收部分負擔，以及住院的一般膳食費用；此外，災區的受災保險戶，若有健保費欠費問題，在未來一年內，會提供下列協助措施：包括健保費欠費免予催繳；延遲繳納健保費者，免予加徵滯納金；健保費欠費免予移送行政執行；健保費欠費及應自行負擔之費用尚未繳納部分，得向全民健康保險紓困基金無息貸款。

健保署強調，對於非居住在災區、但災害發生時在災區活動者，且就醫時經醫師認定因受災而須接受診療，未來3個月內同樣免繳交部分負擔及住院一般膳食費用；對於已經繳交部分負擔者，則可憑醫療費用收據，6個月內向健保署申請核退自墊費用。

(中時)

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