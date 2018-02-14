蘇花改、國道5號南下段 預估初一湧車潮

2018年02月14日 18:40 中時 李忠一

蘇花改蘇澳至東澳段開通後，面臨首次連續假期，但受到花蓮地區地震的影響，以及今天（14日）小年夜還是上班日，車流比預期少，預估除夕經過蘇花改的車流總量會有1萬輛次，國道5號與蘇花改南下路段，大年初一會開始湧現車潮。

公路總局四工處交控中心主任陳國正表示，蘇花改單向可容納的極限是1100輛次，小年夜車流最多約在500至700輛次之間，預估小年夜南北向總車流是5000至6000輛次，對蘇花改而言「是綽綽有餘！」

陳國正解釋，南下花蓮的車流通常是連假首日最多，今年小年夜是上班日，加上花蓮地震影響，南下車流未如預期，估計南下車流除夕清晨4、5時至中午間會較多，一整天約有1萬輛次，但只要車流不過於集中，這些車流蘇花改都足以吃下。

陳國正預估，除夕午後因民眾已與家人團聚、準備年夜飯，午後車流會較少，初一南下會多於北上，初二南北向車流差不多，如天氣好南下車流量會增加，初三起北上車流湧現，預估北上車流最高峰將出現在初四。

國道5號部分，高速公路局坪林行控中心表示，今天下班後南下車流有增加，但沒造成回堵，雪隧內可維持60至70公里的時速，北上車流則與平常日無異，預估除夕當天車流量不多，但初一起國5南下車流增加，初四開始北上車流開始會多於南下。

對於蘇花改蘇澳至東澳段開通，蘇澳鎮長陳金麟樂見其成，他認為，對交通而言「是正面多於負面」，小年夜也沒造成市區塞車的，不過，花蓮地區受到地震影響，民眾可能轉往南方澳的媽祖廟拜拜、吃海鮮，大年初一塞車應難以避免。

(中時)