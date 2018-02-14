李國毅暖心告白謝欣穎

李國毅（右起）、謝欣穎、謝坤達出席殺青宴。（歐銻銻娛樂提供）

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黃騰浩（左起）、謝坤達、謝欣穎、謝沛恩、李國毅、許光漢。（歐銻銻娛樂提供）
李國毅（左）、許光漢。（歐銻銻娛樂提供）
謝欣穎（左）、李國毅。（歐銻銻娛樂提供）
演員群。（歐銻銻娛樂提供）
幕前幕後人員。（歐銻銻娛樂提供）

自製劇《1006的房客》12日殺青宴，劇中演員李國毅、謝欣穎、謝坤達、黃騰浩、謝沛恩、許光漢、劉品言、郭鑫、劉宇菁、劉冠廷、洪浩竣、方語昕齊聚。

殺青日當天（8日）由李國毅、許光漢完成最後一場戲，因為拍戲與兩人建立好交情的謝欣穎，特地留在現場等待，與全體工作人員共同完成這重要時刻，當導演喊出殺青時，時間已接近深夜12點，眾人還是難掩激動歡呼，互擁抱恭喜，寒流來襲讓謝欣穎穿3件發熱衣才能保暖，她說：「一聽到殺青立馬不冷，把發熱衣全脫了。」

被問感言，李國毅笑說：「現在回想起來真的沒什麼辛苦的，最想說的就是謝謝了，雖然過程中也有灰心的時候，但是看到大家的笑容就值得了。」謝欣穎則說：「最感謝的就是劇組的工作人員，他們才是現場最辛苦的人。」

兩人不約而同最捨不得「謝欣穎式」的程家樂，謝欣穎表示這次不會像以往想盡快脫離角色，反而在角色身上發現許多值得學習的地方，「而且年齡設定26歲，久了都覺得自己變年輕。」春節將至，兩人計畫在家陪伴家人好好過年並短暫休息，年後開始宣傳《1006的房客》。

(中時)

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