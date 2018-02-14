【放年假】郭書瑤親解「有木有被問白目問題」

演員群祝粉絲新年快樂。（歐銻銻娛樂提供）

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演員群祝粉絲新年快樂。（歐銻銻娛樂提供）

郭書瑤、曹佑寧、王柏傑主演的《人際關係事務所》因應春節到來，與陳為民、張詩盈、黃紹雯一起拍攝應景的社群短片，搞笑演出過年常見的惱人狀況，也分享現實中最怕遇到的尷尬問題和過年計畫。

郭書瑤和王柏傑都是白目親戚絕緣體，不曾被問過白目問題，王柏傑的家人更是從不過問也不好奇演藝圈，讓他自豪「很酷」。曹佑寧則分享小苦惱，因親戚都是最忠實粉絲，自從卸下球員身份投入演戲，每逢過年都會被親戚關心：「你拍的作品到底什麼時候要播？」、「怎麼都沒看到你的作品？」但因拍攝的4部作品都尚在後期製作，需耐心等待，讓曹佑寧也笑說幸好《人際關係事務所》將於6月上檔，今年終於能大方回應親戚的關心。

《人際關係》劇組將放4天年假，過去一整年工作滿檔、全年無休的郭書瑤計畫「吃睡、吃睡再吃睡」，打算趁過年期間好好補眠，為開春養精蓄銳，笑說近年家族有個不成文的傳統，每逢過年就會有「瑤瑤姊姊模仿大賽」，因兄弟姊妹多達16人，團圓時都會模仿瑤瑤的代表作，瑤瑤也樂得當孩子王和大家同樂，一起打電動、玩牌。

被曹佑寧認證「10塊肌」的王柏傑則打算趁休假惡補進度，維持黃金10塊肌；曹佑寧會回阿嬤家團圓，準備好好的和親友玩「射龍門」遊戲。對於狗年新希望，曹佑寧希望戲約能一部接一」，王柏傑希望作品有好成績，郭書瑤說「變成有智慧的人，在人際關係上的問題都能獲得解答」。

(中時)

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