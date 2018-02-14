花蓮震災不過一週 洪孟楷批民進黨搶做民調收割

2018年02月14日 18:50 中時電子報 王家禕

0206花蓮大地震，造成多棟大樓倒塌，多人死傷。如今，正是花蓮努力重建的時候，民進黨卻在此時公布蔡英文施政滿意度。國民黨文傳會副主委洪孟楷批評：「花蓮重建仍漫長，民進黨好大喜功急什麼！」

洪孟楷說，現在距離花蓮震災不過一週，災情只是初步平定，後續還有災區重建、罹難者家屬的心情平復、觀光業重生等等。全國人民上下一心為花蓮鄉親加油，民進黨卻在此時公布蔡英文的施政滿意度，到底是在急什麼？難道為了收割救災情況，無所不用其極，只為掩飾之前的施政無能嗎？為了好看的數字，忽略了人民感受，「這樣無情的執政黨實在令人無法忍受！」

洪孟楷指出，現在花蓮無家可歸的災民能安心過年嗎？罹難者家屬能平心靜氣地享受天倫嗎？民進黨此時以黨中央的名義開施政滿意度的記者會，不會顯得太過於荒謬及冷血嗎？

洪孟楷痛陳，政府在災害應變上，做得好是應該、做不好要檢討，沒有任何值得歡喜之情。如果執政黨在慶幸救災成果，那不就是踐踏災民又在傷口上灑鹽嗎！

民進黨於本週一、二搶著做民調，洪孟楷直言，這只凸顯了一件事，那就是民進黨在救災之時，也想著要如何討好民眾！本次全國人民上下一心是人性的光輝，該讚賞的是所有救難英雄；執政黨但如果只是要作秀，關注數字的變化，這是執政黨對災區二次傷害的人禍！

(中時電子報)