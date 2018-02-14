《中時晚間快報》台北市長若三足鼎立 柯文哲民調還是最高

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中時電子報
綜合報導

◎台北市長若三足鼎立 柯文哲民調還是最高

民進黨親英系今公布台北市長民調，不分政黨認同屬性的全體民眾，若民進黨、國民黨、柯文哲三足鼎立時，民進黨提名姚文智、國民黨提名丁守中、則支持度分別為：姚文智16.1%、丁守中26.6%、柯文哲44.2%，柯文哲還是最高。

◎春節期間空品不佳 環保署啟動應變機制

天氣很好、空品不佳是秋冬空汙季的特色。好不容易寒流結束，各地晴朗溫暖，據環保署空氣品質預報，春節期間因氣象擴散條件不佳，除夕到初五（20日）這6天，除了初一有微弱東北風吹散部分空汙，其餘5天中南部都可能出現紅色警示，民眾出遊要小心。環保署為了減輕紅害，已請地方政府及中央部會強化應變措施提早因應。

◎美前官員:應以新謙卑態度 現實思考對中政策

美國歐巴馬政府的兩位資深官員表示，美國一直對重塑中國道路有著過高的野心，但當前現實顯示，美國高估自己能力，他們呼籲美國以新的謙卑態度，重新思考對大陸的政策。

◎恭賀新喜 好運旺旺來 《翻爆》春節出刊更動 敬希諒察

107年農曆春節期間出刊更動如下：

《全台最速報》、《中時晚間快報》2月15日至2月18日（農曆除夕至正月初三）暫停出刊，特此敬告讀者。

2月19日（農曆正月初四）恢復出刊，將提供最即時的新聞及新年走春、拜廟、吃喝玩樂相關資訊。

(中時電子報)

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