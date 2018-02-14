中國、北韓交惡的開端 張成澤與胡錦濤密談是關鍵

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中時

日本NHK報導，過去關係緊密的中國和北韓交惡的開端，是因為中方有人向北韓領導人金正恩告密，指他的姑父張成澤在北京與中國國家主席胡錦濤會談時，透露有意扶持他的胞兄金正男為政權接班人，金正恩於是大動作地展開肅清行動。

報導指出，北韓領導人朝鮮勞動黨總書記金正日於2011年底去世，由其子金正恩接班。北韓領導階層第2號人物、親中派的張成澤在金正日死後8個月，2012年8月赴北京與胡錦濤會談時，暗中傳達了「想讓金正男成為金正日的接班人」之想法。

當時胡錦濤如何應對的不得而知，但中國前政治局常務委員周永康於隔年的2013年初，卻向金正恩密告了兩人密談的內容，使金正恩大怒而於2013年12月以叛國罪等將張成澤閃電處決。

這件事讓北韓方面認為，中國領導層明知北韓國內有欲推翻政權的動向卻不加以阻止，而對中國產生了不信任感。中國方面則認為，北韓處決了原是兩國之間溝通管道的張成澤，其後北韓完全無視於中國的呼籲，持續開發核武、飛彈，且行動越來越激烈，故對北韓也產生不信任感。

金正恩成為北韓最高領導人之後，兩國未曾舉行高峰會談。熟悉兩國關係的南山大學教授平岩俊司在接受NHK採訪時表示，彼此的不信任感累積的結果，加上核武、飛彈問題，將使中國與北韓之間的距離越來越大。

(中時)

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